Neues Salzlager an der Autobahn Der Bund investiert eine Million Euro in den Winterdienst-Stützpunkt. Der Burkauer Berg soll sicherer werden.

Der nächste Winter kann kommen. Bei Ohorn wird das Salzlager ausgebaut. Gewaltige Vorratsbehälter werden auf neuen Fundamenten errichtet. © Matthias Schumann

Mit Verkehrseinschränkungen ist derzeit am Autobahnanschluss Ohorn zu rechnen. Dort entsteht derzeit ein neuer Stützpunkt für den Winterdienst auf der Autobahn 4. Die Auffahrt auf die A 4 in Fahrtrichtung Görlitz ist am heutigen Freitag, dem 25. August gesperrt, alle anderen Fahrbeziehungen sind nach den Informationen des Landesamtes für Straßenbau nicht betroffen.

Die Auffahrt müsse wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Derzeit wird die Einfahrt in das Winterdienstareal gebaut und in die Autobahnauffahrt eingebunden. Errichtet sind bereits die Fundamente für die mächtigen Salzsilos, die jetzt aufgebaut werden.

Stützpunkt wird vergrößert

Der Bund investiert hier rund eine Million Euro, um den Winterdienst auf der A 4 zu verbessern. Dafür wird der Stützpunkt erheblich vergrößert. Das Landesamt verfügt hier künftig über einen Vorrat von 700 Kubikmetern Streusalz, verglichen mit her 150 Kubikmetern in der Vergangenheit. Außerdem ist im neuen Solesilo Platz für 240 Kubikmeter, bisher nur 40.

Für die Autobahnmeisterei Weißenberg dient der Stützpunkt zum Nachladen, um den Winterdienst im gefährlichen Bereich des Burkauer Bergs sowie den sich anschließenden sensiblen Strecken besser zu gewährleisten. Der Stützpunkt geht zur kommenden Wintersaison in Betrieb. Wegen der momentan laufenden Bauarbeiten werden die Kraftfahrer gebeten, an der Anschlussstelle Ohorn zunächst in Fahrtrichtung Dresden aufzufahren und am Anschluss Pulsnitz wieder abzufahren. Dann kann die Fahrt in Richtung Görlitz fortgesetzt werden. (SZ/ha)

