Neues Röntgengerät erspart Patienten lange Wege Der Orthopäde im Zentralgasthof röntgt nun vor Ort. Das sollte ursprünglich schon viel früher möglich sein.

Dank eines neuen Röntgengerätes erhalten Patienten des Medizinischen Versorgungszentrums nun schneller ihre Diagnose. Seit Mitte Februar kann die orthopädische Praxis den Apparat einsetzen. Das teilt Ralph Schibbe, Geschäftsführer der Elbland Polikliniken GmbH, im aktuellen Amtsblatt der Gemeinde mit. Das Gerät stand schon im Dezember parat. „Bedauerlicherweise zog sich das Genehmigungsverfahren bei der Kassenärztlichen Vereinigung erheblich in die Länge.“ Nach neunwöchiger Prüfung lag erst im Februar die notwendige Betriebserlaubnis vor.

Für die Anschaffung haben die Polikliniken einen hohen fünfstelligen Betrag ausgegeben. Damit könne das MVZ im Zentralgasthof sein Leistungsangebot deutlich ausweiten. Keine andere medizinische Einrichtung in der Gemeinde verfügt laut Schibbe aktuell über einen Röntgenapparat. Bisher mussten die Patienten der orthopädischen Praxis sich bei niedergelassenen Ärzten in Meißen oder Coswig röntgen lassen. Bis zur Erstellung einer Diagnose waren damit mehrere Sitzungen erforderlich. „Nun verläuft alles ausgesprochen bequem – und zwar sowohl für den Mediziner als auch für den Patienten“, sagt Ralph Schibbe. Das Röntgen erfolgt direkt in der Weinböhlaer Praxis. Binnen weniger Minuten liegt dem Fachmann die Aufnahme vor.

Etwa 1 300 Patienten suchen pro Quartal die Praxis auf. Der Großteil wohnt in Weinböhla und in Meißen. Darüber hinaus auch Patienten anderer Praxen zu röntgen, ist laut Schibbe nicht machbar. Dafür wäre ein Radiologe erforderlich.

Im vergangenen Jahr hat sich das MVZ im Zentralgasthof vergrößert und belegt nun mit Orthopädie, Allgemeinmedizin und Traditioneller Chinesischer Medizin das gesamte erste Obergeschoss. Die Traditionelle Chinesische Medizin hat eigene Räume erhalten, die auch mit einer besseren Abluft ausgestattet sind. Das ist für die Moxibustion wichtig. So heißt die asiatische Therapie, bei der Punkte des Körpers erwärmt werden und Rauch entsteht.

Ein paar Zimmer sind auf der MVZ-Etage noch frei. Dort könnte eine weitere Fachrichtung einziehen. Welche, ist noch unklar. Das MVZ wurde vor fünf Jahren eröffnet. Mit der Erweiterung wurde der Mietvertrag um weitere fünf Jahre verlängert. (SZ/pz)

