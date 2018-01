Neues Rathaus am Ferdinandplatz

Weil die Verwaltung im Juli 2019 aus dem Robotron-Gebäude an der Grunaer Straße ausziehen muss, soll am Ferdinandplatz ein neues Verwaltungszentrum entstehen. Außerdem ist die Sanierung des Rathauses geplant, die Räume werden also dringend benötigt. Die Pläne dafür werden an diesem Dienstag im Ortsbeirat Altstadt vorgestellt. Die Sitzung beginnt 17.30 Uhr im Ortsamt Altstadt, Theaterstraße 11.

In diesem Jahr soll das rund 160 Millionen Euro teure Bauprojekt, dessen Fertigstellung 2024 geplant ist, beschlossen werden. Vom Umzug sind mehr als 650 Rathausmitarbeiter, vor allem aus dem Umwelt- und Straßen- und Tiefbauamt, betroffen. Um die Zeit bis 2024 zu überbrücken, müssen sie in Containerbüros umziehen. Im neuen Verwaltungssitz am Ferdinandplatz ist später Platz für 1 600 Mitarbeiter. Weitere Themen im Ortsbeirat sind unter anderem das Stadtquartier am Blüherpark, die Arbeit des Quartiermanagements in der Johannstadt und ein neues, mehrsprachiges Wegeleitsystem. (SZ/noa)

