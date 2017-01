Neues Pumpwerk für die Höhen Stadtwerke investieren rund 130 000 Euro, um die Versorgung mit Trinkwasser in Korbitz und Kynast sicherzustellen.

Das neue Pumphäuschen der Meißner Stadtwerke an der Crasso Straße. © Claudia Hübschmann

Mit einem neuen Pumpwerk auf der Crassostraße stellen die Meißener Stadtwerke die Trinkwasserversorgung der Stadtteile Korbitz und Kynast auch in Zukunft sicher. Die alte Anlage war mehr als 20 Jahre alt und verschlissen.

Ihre Erneuerung stellte die Experten der Stadtwerke jedoch vor einige Schwierigkeiten. „Herausforderung und Besonderheit dieses Projektes lagen vor allem im begrenzten Zugang zum Standort“, erklärte die Sprecherin der Stadtwerke, Lilly Schneider.

Ein Schwerlasttransporter war nötig, um die dreimal 4,5 Meter große Raumzelle für die neue Pumpstation auf dem Grundstück der Meißener Stadtwerke zu positionieren. Insgesamt investieren die Stadtwerke mit diesem Vorhaben rund 130 000 Euro, um eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Versorgung der beiden Stadtteile mit Trinkwasser zu gewährleisten. Mit dem neuen Pumpwerk wird so die Versorgungssicherheit in Sachen Trinkwasser weiter gestärkt. Im Jahr 2015 sind rund 350 000 Kubikmeter von den Stadtwerken in das Meißener Netz eingespeist worden. (SZ/ul)

zur Startseite