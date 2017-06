Neues Projekt zur Sorben-Geschichte Wichtige Dokumente aus den Jahren von 1918 bis 1945 sollen bald öffentlich zugänglich sein.

Die Tracht gehörte schon immer zu einer Besonderheit der Sorben. © dpa

Die Geschichte der Sorben in der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus gilt bisher als ein weitgehend unerforschtes Gebiet. Ein neues Projekt am Sorbischen Institut in Bautzen soll diese Lücke jetzt schließen. Ziel ist es, wichtige Quellen und Dokumente aus den Jahren 1918 bis 1945 in Archiven in ganz Deutschland und im Ausland zu recherchieren und zu digitalisieren. „Das wird nicht nur der historischen Forschung nützen, sondern uns auch beim Aufbau einer digitalen Forschungsinfrastruktur helfen“, sagt der Leiter der Einrichtung, Hauke Bartels. Das sächsische Wissenschaftsministerium fördert das Vorhaben mit 170 000 Euro. Mit Hilfe dieser Gelder werden zwei zusätzliche Projektstellen geschaffen.

Bis Ende 2019 soll eine Online-Datenbasis entstehen, die die Forschung zum Thema zukünftig erleichtern soll. Einige der bedeutendsten Dokumente zur Geschichte der Sorben werden über ein Portal auch der Öffentlichkeit präsentiert. (dpa)

