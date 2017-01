Neues Projekt für bessere Gesundheit

Der Landkreis startet 2017 ein Projekt zur Gesundheitsförderung mit dem Titel „Ich im Mittelpunkt. Chancengerechte Gesundheitsförderung für Frau und Mann“. Bei einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 17. Januar in Freital sollen die Ziele erläutert werden. Los geht es um 13 Uhr im Saal des Deutschen Roten Kreuzes in der Dresdner Straße 207. Dr. Ute Paul, Leiterin des Gesundheitsamts im Landratsamt, wird einen Vortrag halten. Um Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@landratsamt-pirna.de wird gebeten. (SZ)

