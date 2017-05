Neues Polizeirevier wird gebaut Das Revier war bei den Hochwässern 2002 und 2013 nicht einsatzfähig. Der neue Standort liegt deutlich höher.

Das Grundstück fürs neue Polizeirevier an der Eichbergstraße ist hochwassersicher. © DA

Die Pressemitteilungen der Landtagsabgeordneten Henning Homann (SPD) und Sven Liebhauser (CDU) ließen am Mittwoch nach der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses nicht lange auf sich warten: Der Bau des neuen Polizeireviers ist gesichert. Bis 2020 sollen 5,6 Millionen Euro verbaut sein. Die Aufgabe sei gewesen, das Vorhaben in Döbeln auf der Prioritätenliste nach oben zu schieben. „Es gibt für Investitionen bei der Polizei 27 Millionen Euro. Das reicht nicht, um alle Wünsche zu erfüllen“, sagte Homann.

Der Neubau wird notwendig, weil das Döbelner Polizeirevier im Hochwassergebiet der Mulde liegt. Sowohl 2002 als auch 2013 musste es geräumt werden. Revierleiter Andrée Wagner freut sich, dass es jetzt losgehen kann. „Die Arbeitsbedingungen im Polizeirevier sind ganz gut, aber der Platz ist in Spitzenzeiten ziemlich knapp. Dann arbeiten bis zu drei Beamte in einem Zimmer . Und das ist für die Bürger, die zu uns kommen, nicht angenehm.“ Weil nach dem Hochwasser 2013 Heizung und Elektroverteilung nach oben verlegt wurden, seien zwei Räume für Sachbearbeiter weggefallen. „Ich freue mich auf das neue Revier. Wir haben an den Plänen mitgearbeitet“, sagte Wagner.

Jetzt schaut man im Revier bei Hochwasser noch sehr genau auf die Pegelstände. „Wenn es in Nossen über die Alarmstufe zwei geht und die Tendenz steigend ist,. werden das Notstromaggregat vollgetankt und Ausweichquartiere vorbereitet“, erzählte Wagner. Das neue Polizeirevier soll hochwassersicher an der Eichbergstraße liegen. Der Freistaat hatte dort schon vor zwei Jahren eine unbebaute Fläche von 2900 Quadratmetern von der Firma Autoliv gekauft. Dort sind auch schon Sondierungsbohrungen für die Baugrunduntersuchung vorgenommen worden.

