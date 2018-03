Neues Pflegeheim an der Bürgerwiese?

Die drei Gebäuderiegel an der Parkstraße bieten einen trostlosen Anblick. „Seit Jahren dümpeln zwei Gebäude ungenutzt vor sich hin“, schreibt ein Leser an die SZ. Warum tut sich auf einem Grundstück in dieser exklusiven Lage an der Bürgerwiese bislang nichts, fragt er sich. Schon vor Jahren gab es Pläne zur Erweiterung des benachbarten Seniorenheims. Die Gebäude seien zur Erweiterung des Heims, unter anderem für betreutes Wohnen, angedacht, hieß es vor zwei Jahren aus dem Rathaus.

Konkreter wird die Stadt auch heute nicht. Das Grundstücksareal sei nach wie vor Bestandteil eines Erbbaurechtsvertrages. Über den weiteren Umgang mit der Fläche gebe es Gespräche. Auch die Alloheim Senioren-Residenz GmbH hält sich auf SZ-Anfrage bedeckt. Sprecherin Heike Strelle bestätigt, dass es Planungen und Gespräche mit der Stadt gibt. Mehr will sie nicht verraten. Nur so viel: „Wir gehen momentan davon aus, dass wir frühestens im Mai dann Bescheid wissen.“ (SZ/noa)

zur Startseite