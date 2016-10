Neues Pflegehaus eröffnet im Januar Die alte Stiftsschule an der Burgker Straße wird derzeit umgebaut. Schon bald soll eine wichtige Etappe geschafft sein.

Beim Umbau der alten Stiftsschule an der Burgker Straße zu einem Wohnhaus für pflegebedürftige Menschen geht es voran. Ziel sei es, die Sanierung des Vorderhauses im Januar abgeschlossen zu haben, sagt Tina Zander, Gesellschafterin der ZF Freital Immobilien und Verwaltung. Das Unternehmen hatte die Immobilie von der Stadt gekauft und investiert nun insgesamt rund vier Millionen Euro. Im umgebauten Schulhaus sowie in einem Neubau, der anstelle der bereits abgerissenen Turnhalle entsteht, werden 50 Wohnungen eingerichtet.

Das Konzept dahinter ist einfach: Die ZF vermietet die relativ kleinen, barrierefreien Ein-Zimmer-Wohnungen, die mit einem Küchenanschluss und eigenen Bädern ausgestattet sind. Zusätzlich kooperiert das Unternehmen mit dem Pflegedienst IPS aus Dresden. Wer will, kann sich bestimmte Dienstleistungen dazubuchen. In den Gemeinschaftsräumen können die Bewohner gemeinsam kochen, im Garten sollen Hochbeete angelegt werden, die die Mieter unter Anleitung bewirtschaften können.

Zurzeit sind die Trockenbauer im Schulgebäude unterwegs. Sanitäranlagen und Elektrik sind schon fast fertig eingebaut. In zwei Wochen, so Zander, rücken Fliesenleger und Maler an. Das Hauptaugenmerk bei den Bauarbeiten liegt derzeit auf der Fertigstellung des Verbindungsbaus zwischen Alt- und Neubau. „Dort kommt die Heizanlage hinein“, sagt Tina Zander. Außerdem wird von dort die Stromanlage geregelt. Mit einem Fahrstuhl können von hier aus bequem die Etagen der beiden Gebäudeteile erreicht werden.

Während die Eröffnung des sanierten Gebäudeteils für Januar geplant ist, wird der Neubau wohl frühestens im April fertig. Dafür ist in der vergangenen Woche die Bodenplatte gegossen worden. Sobald die ersten Räume im Vorderhaus fertig eingerichtet sind, will Zander auch einen Tag der offenen Tür veranstalten. Zu diesem werden auch alle Interessenten eingeladen, die sich bislang schon bei den Bauherren gemeldet haben. „Wir kriegen immer wieder Anfragen“, so Zander. Für die Gestaltung der Fassade zur Burgker Straße hat die Investorin besondere Pläne. Voraussichtlich im Frühjahr, wenn das Gesamtprojekt fertig ist, soll an der Außenhaut Kunst angebracht werden. Deswegen ist Zander im Gespräch mit den Kunstsammlungen auf Schloss Burgk. „Dort soll etwas hin, was einen Bezug zu Burgk hat“, sagt Tina Zander.

Die alte Stiftsschule stand seit 2011 leer. Bis dahin war eine Außenstelle des Berufsschulzentrums in dem Haus untergebracht. Die ZF hat 251 000 Euro für das Gebäude gezahlt.

