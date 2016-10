Neues Pflaster für die Berliner Straße Die Stadt will die Straße neu gestalten. Der erste Abschnitt soll noch in diesem Jahr fertig werden.

Peter Schultz von der Firma Karl Riemer bei den Pflasterarbeiten auf der Berliner Straße in Großenhain. © Klaus-Dieter Brühl

Nun geht es los., die Stadt Großenhain gestaltet die Berliner Straße zwischen Mozartallee/Franz-Schubert-Allee neu. Mit dem Beginn der Arbeiten am Dienstag liegen die Bauleute der Firma Karl Riemer gut im Plan – der erste Bauabschnitt von der Mozartallee bis zur Gabelsbergerstraße soll noch in diesem Jahr fertig werden.

Die Straße wird dann in Struktur und Farbe etwa so wie die Naundorfer Straße aussehen. Und es soll auch hier in Abstimmung mit der Denkmalbehörde im Pflaster die ehemalige Stadtbefestigung angedeutet werden.

Das Stadttor, das hier stand, wird indes nicht mehr abzubilden sein. Der Grund: der Grundriss liegt genau in dem jetzigen Gebäude der Gaststätte „Vecchi Mura“.

