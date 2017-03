Neues Personal für Elbkinderland Die Personalprobleme sollen zügig gelöst werden. Verstärkung ist bereits für April angekündigt.

Für die Kinderbetreuung werden zwei Stellen besetzt. © Symbolbild: dpa

Das Personalproblem in der Stadt Wehlener Kindertagesstätte „Elbkinderland“ gehört bald der Vergangenheit an. Das berichtete Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) bei der jüngsten Stadtratssitzung. Ilka Pohl, Vorstand des DRK Kreisverband Pirna e.V., teilte mit, dass Bewerbungsgespräche geführt wurden und bereits zwei Bewerber zugesagt haben. Ab April wird eine erfahrene Erzieherin das Team im Elbkinderland unterstützen. Im Juni tritt eine Absolventin ihre Stelle an. „Um die Zwischenzeit zu überbrücken, haben sich die Mitarbeiterinnen in Teilzeit bereiterklärt, mehr zu arbeiten“, sagt Ilka Pohl. Zusätzlich unterstützt eine Mutter die Erzieherinnen ehrenamtlich. Im Elbkinderland werden derzeit 11 Kinder in der Krippe, 24 Kinder in der Kita und 50 Kinder im Hort betreut. Mit den Neuanstellungen kann der Betreuungsschlüssel auch wieder erreicht werden, erklärte Ilka Pohl. (kk)

zur Startseite