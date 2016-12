Neues Parkett für Schloss Burgk Der alte Fußboden war teilweise eingebrochen. Unter dem Holzbelag fanden die Bauarbeiter Relikte aus vergangenen Zeiten.

Museumsleiter Rolf Günther (r.) bespricht mit Handwerker Ronny Gimpel den Fortschritt der Parkettarbeiten im Festsaal. Ende Februar soll alles fertig sein. © Stadt Freital

Der Festsaal auf Schloss Burgk ist noch bis Ende Februar für Hochzeiten gesperrt. Der Grund: Derzeit haben dort Bauarbeiter statt Standesbeamter das Sagen. Die Stadt Freital lässt das stark in Mitleidenschaft gezogene Parkett in dem Raum erneuern. „Nötig ist die Erneuerung, da mit der intensiveren Nutzung des Saales in den vergangenen Jahren der Fußboden stark beansprucht worden ist“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Unter der Last von Schuhabsätzen sei das Parkett sogar an einigen Stellen eingebrochen. 30 000 Euro gibt die Stadt für die Arbeiten aus.

Nach dem Baustart Anfang Dezember hat die beauftragte Baufirma Fußbodenbau Gimpel aus dem Erzgebirge zunächst mit dem Ausbau des alten Parketts begonnen. Dabei bekamen die Arbeiter einen überraschenden Einblick. Das Parkett stammt vermutlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – Zeiten, in denen das Rittergut als Residenz des Freiherrn Carl Friedrich August Dathe von Burgk diente und Mittelpunkt des 1819 gegründeten Freiherrlich von Burgker Steinkohlen- und Eisenhüttenwerkes war. Verlegt wurde das Parkett damals auf einer durchgängigen massiven Holzbalkendecke und einer Mischung aus Sand mit Hobel- und Sägespänen sowie sich gegenseitig stabilisierenden Holzplättchen. Auch handgeschmiedete Vierkantnägel entdeckten die Arbeiter nun.

Das neue Parkett ist dann ein Nachbau des Vorgängers – nach dem originalgetreuen Muster mit allen Ornamenten und Verzierungen. Unter dem Fußbodenbelag befinden sich dann allerdings keine Sägespäne mehr, sondern stabile Holzplatten. Als letzte Schritte nach dem Verlegen wird das Parkett geschliffen und lackiert.

Die Arbeiten erfordern einiges an Fingerspitzengefühl. So darf die Ausstattung des Festsaals, wie Stuck an den Wänden oder ein alter Kachelofen, nicht beschädigt werden. Außerdem finden die Bauarbeiten während des laufenden Museumsbetriebes statt.

