Neues Ortsschild Nachdem Wilsdruff bei einer Radio-Aktion erfolgreich war, gab es die Trophäe.

Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU) bekommt von den Radiomoderatoren Claudia Switala und Steffen Lukas (rechts) ein neues Ortsschild überreicht. © Radio PSR

Das hatte noch keiner in der näheren Region: Wilsdruff verfügt jetzt über ein Ortseingangsschild mit dem Zusatz „Sachsenmeister 2017“. Am Dienstag wurde die Tafel von den Radiomoderatoren Steffen Lukas und Claudia Switala an den Bürgermeister übergeben. Den Sieg hatten sich die Wilsdruffer am 5. April geholt. Die Aufgabe, mittags 12 Uhr die meisten Menschen auf dem Marktplatz zu versammeln, hatten sie mit großem Abstand vor dem vogtländischen Adorf geschafft.

Dafür ließen sie sich auch einiges einfallen. So bekamen etliche Klassen schulfrei und wurden mit Sonderbussen zum Markt gefahren. Auch Vereine und Feuerwehr unterstützen die ganze Aktion. So entstand ein richtiges kleines Stadtfest mitten in der Woche. Als weiterer Preis winkt noch eine Werbekampagne im Wert von 10 000 Euro.

