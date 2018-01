Neues Obdachlosenheim wird später fertig

Blick auf das Gebäude an der Wetterwarte 34 © Thorsten Eckert

Flüchtlinge sind nie eingezogen. Dabei wurde das Denkmal Zur Wetterwarte 34 für rund 1,3 Millionen Euro 34 zum Asylbewerberheim umgebaut. Doch dann gingen die Zuweisungszahlen zurück. Damit die Unterkunft nicht ungenutzt bleibt, hat sich die Stadt entschieden, dort Obdachlose unterzubringen. Eigentlich sollten diese bereits in diesem Sommer einziehen. Doch obwohl das Gebäude bereits komplett saniert wurde, verschiebt sich der Einzug.

Denn die besondere Bewohnerschaft macht noch einige kleine Umbauten erforderlich. In der einstigen Außenstelle des Gymnasiums Klotzsche sollen nämlich drogen- und alkoholabhängige Obdachlose untergebracht werden, die eine chronischer Mehrfachschädigung haben. Diese brauchen nicht nur besondere Unterstützung, sondern auch eine spezielle Wohnumgebung, die trotz Sanierung noch weitere Umbauarbeiten nötig machen.

So müssen beispielsweise drei bis vier Zimmer behindertengerecht gestaltet werden. Außerdem werden alle Fenster mit Folie versehen – als Blendschutz für die teilweise sehr lichtempfindlichen Bewohner. Auch ein Zaun soll errichtet werden. Verlassen können die Obdachlosen das Areal aber jederzeit. Rund 100 000 Euro werden nochmals in das Gebäude in Klotzsche gesteckt. Sind die Arbeiten beendet, werden dort bis zu 52 Menschen rund um die Uhr betreut. Das wird voraussichtlich erst zu Beginn des kommenden Jahres sein.

Dabei werden die Plätze schon jetzt gebraucht. Denn wenn das neue Heim bezogen ist, beginnt auch die längst überfällige Sanierung der Unterkunft auf dem Emerich-Ambros-Ufer. Außerdem hat die Zahl der Obdachlosen, die einen Heimplatz der Stadt Dresden in Anspruch nehmen, in den vergangenen fünf Jahren um etwa 20 Prozent zugenommen. Hinzu kommen zahlreiche Wohnungslose, die bei Bekannten unterkommen oder auf der Straße, unter Brücken oder in Abrisshäusern leben – die „Platte machen“, wie es in der Szene heißt.

