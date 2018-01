Neues Notdach für das Brandhaus Das erste Dach aus Trapezblech hat Sturm Herwart abgerissen. Das zweite soll nun halten, bis das neue gedeckt ist.

Das Haus an der Straße des Friedens hat bereits das zweite Notdach und soll nun bald richtig eingedeckt werden. Am 30. September 2016 hatte es hier gebrannt. © André Braun

Döbeln. Nun hat das Gebäude an der Straße des Friedens 15 bereits das zweite Notdach bekommen. Das erste hatte Sturm Herwart Ende Oktober vergangenen Jahres abgedeckt. „Wir hatten den Dachbereich nur provisorisch mit Trapezblech gesichert, das an Balken befestigt war. Die Schrauben lösten sich und somit hatte das Blech keinen Halt mehr“, sagte Hausbesitzer Felix Wesolowska. Nun habe das Gebäude wieder ein neues, besser befestigtes Notdach. „ Die Seiten sind jetzt auch verschlossen. Wahrscheinlich ist der Wind an diesen Stellen unter das Blech gefahren und konnte entsprechenden Schaden anrichten“, so Wesolowska. Nun sei alles geschlossen, damit so etwas nicht noch einmal passieren könne. Trotzdem habe er bei jedem Sturm Bedenken, dass die „Kiste“ halte.

Vor eineinhalb Jahren stand die Dachetage des Hauses Straße des Friedens 15 in Flammen. Viel konnte das Großaufgebot von Feuerwehren aus Döbeln und Waldheim nicht retten, die oberste Etage wurde komplett zerstört, der Rest des Hauses unbewohnbar.

In den vergangenen Monaten hat der Hausbesitzer das Gebäude innen völlig entkernt. „Man kann sozusagen vom Erdgeschoss bis zum Dach schauen. Nur die tragenden Balken und Wände stehen noch, so Wesolowska. So habe er die Gewissheit, dass alles neu eingebaut werde und keine Altlasten übrig sind, die Spätfolgen verursachen. Jetzt werde zunächst das Dach neu errichtet. Das sei das A und O. Wann, kann der Hauseigentümer, der selbst Klempnermeister ist, noch nicht genau sagen. Demnächst soll es aber werden. Für die Sanierung des Hauses hat er schon konkrete Pläne. „Die Wohnungen sollen großzügig gestaltet und barrierefrei werden. Das ist heutzutage für die Vermietung wichtig. Auch der Einbau eines Aufzuges ist geplant“, so Felix Wesolowska. Niemand solle seinen Kasten Wasser bis in die vier Etage schleppen müssen, so der Roßweiner. Einen konkreten Termin, wann wieder Mieter in das Haus an der Straße des Friedens einziehen können, hat er noch nicht.

