Neues Napoleon-Denkmal für Löbtau Löbtauer Schüler und Senioren haben sich mit dem Kriegsherrn beschäftigt. Das Ergebnis ist auf vier Stelen zu sehen.

Gesehen haben schon viele Löbtauer das neue Kunstwerk an den Floßhofterrassen. Nun sollen die vier Stelen offiziell vorgestellt werden. Am Donnerstag, 14 Uhr, ist der Künstler Hannes Hein vor Ort und diskutiert über die Idee zu seiner Installation.

Die vier Stelen thematisieren die Zeit Napoleons in Dresden. Sie sollen Denkanstöße geben und Beteiligung einfordern. Im August 1813 war Napoleon Bonaparte in seiner Schlacht um Dresden ein letztes Mal siegreich auf deutschem Boden, indem er die Weißeritzübergänge sicherte. Zwei Monate später erlitten Napoleons Truppen in der Völkerschlacht bei Leipzig die endgültige Niederlage gegen die Österreicher, Russen, Preußen und Schweden.

Schüler aus der 36. Oberschule und Mitglieder der Malgruppe der Awo-Seniorenbegegnungsstätte Löbtau haben nun Bilder und Gedichte entworfen. Die sollen nun wechselnd auf den Stelen präsentiert werden. Das Kunstprojekt wird von der Stadt und dem Bauträger Ventar finanziell unterstützt. (SZ/acs)

zur Startseite