Neues Motiv für XXL-Wandbild

Wandbild an der Bautzener Straße. © Christian Juppe

Mit rabiaten Methoden haben sich die Neustädter gegen ein Wandbild in Übergröße an der Bautzener Straße gewehrt. Dort hat ein Künstler erst im September auf einer kompletten Hauswand einen Barmann samt Werbung für die Biermarke Radeberger gestaltet.

Nur wenige Wochen später warfen unbekannte Täter weiße Farbbeutel gegen das Bild. Diese Tat ist für den Besitzer nun Anlass genug für eine Neugestaltung. Am Freitag haben die Arbeiten dafür begonnen. Mit einem riesigen Kran fuhren Arbeiter in die Höhe. Bis zum Nachmittag waren Barmann und roter Hintergrund hinter einer hellen Farbschicht verschwunden. Nun soll an der Stelle ein Bild ohne kommerziellen Hintergrund entstehen. Die Künstler wollen damit am Wochenende beginnen.

Im Internet gibt es geteilte Meinungen zu dem Vorfall. Einige Neustädter outen sich auf Facebook als Fans der originellen Werbung, andere verteidigen den Vandalismus gegen die Marketingaktion. (SZ/acs)

