Neues Modell zur Rettung maroder Banken

Deutsche Sparer müssen nun offenbar doch nicht für die Sanierung maroder Banken in anderen Mitgliedstaaten aufkommen. Die ins Stocken geratene Diskussion über eine gemeinsame Einlagensicherung aller Geldinstitute im Euro-Raum wird am Donnerstag durch einen Kompromiss wieder in Gang gesetzt.

Ursprünglich hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, dass die Geldhäuser bis 2024 rund 43 Milliarden Euro (0,8 Prozent der gedeckten Einlagen über 100 000 Euro) zur Seite legen sollen, um im Krisenfall Banken aus dieser Notkasse zur sanieren. Allerdings wollte man dabei auch die bestehenden Institutssicherungssysteme, die in Deutschland nicht nur die privaten, sondern auch die Sparkassen- und Raiffeisenbanken errichtet haben, in diesem europäischen Topf aufgehen lassen. In letzter Konsequenz hätte diese Vergemeinschaftung bedeutet, dass die hiesigen Sparer für Geldinstitute in anderen Ländern aufkommen müssten, sollten diese in Schwierigkeiten geraten.

Die niederländische Europa-Abgeordnete Esther de Lange, die das Thema Einlagensicherung in der EU-Volksvertretung betreut, legt nun einen anderen Vorschlag vor. Demnach würden die Häuser die Hälfte der Mittel, die sie zur Eigensicherung beiseitelegen müssen, dauerhaft in nationalen Fonds belassen. Nur 25 Prozent der anfallenden Gelder sollen in einen EU-Topf wandern. Das restliche Viertel müsste auch nach Brüssel überwiesen werden, bliebe aber dort für den Mitgliedstaat reserviert, aus dem die Finanzmittel kommen. Diese zweite Hälfte der anfallenden Gelder stünde zwar für die gegenseitige Haftung zur Verfügung. Dieses Risiko wird aber – und auch das ist neu – durch zwei Maßnahmen zumindest gemindert, wenn nicht sogar ausgeräumt. Denn die Niederländerin besteht darauf, dass bestehende Risiken der Banken beseitigt werden müssen, bevor die gemeinsame Haftung beginnen darf. Außerdem sollen die heutigen Vorschriften zur Bankenregulierung verschärft werden. Dies würde dazu führen, dass die Institute vor einem Griff in die Gemeinschaftskasse sich zunächst bei Aktionären und Gläubigern einer Pleitebank zu bedienen haben.

Entscheidend finden Experten einen weiteren Punkt. Es geht um das Absichern von Staatsanleihen. Bisher brauchten Banken solche Papiere nicht mit Eigenkapital abzusichern, was dazu führte, dass immer mehr Anleihen gekauft wurden. Dadurch kam es zu einer wachsenden Abhängigkeit zwischen Staaten und Geldwirtschaft. Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem drängt darauf, den Anteil von Staatspapieren in den Bankenbilanzen zu begrenzen. (dre)

