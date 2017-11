Neues Modehaus in der Altmarktgalerie

In der Altmarktgalerie hat die erste Appelrath-Cüpper-Filiale in Ostdeutschland eröffnet. © Symbolfoto: Youssef Safwan

Seit Donnerstag gibt es in Dresden eine Filiale des deutschen Modehauses Appelrath-Cüpper. Das Unternehmen mit 130-jähriger Geschichte schließt in der Altmarktgalerie die Lücke, die die spanische Modekette Zara mit ihrem Auszug hinterlassen hatte. Am Eingang Waisenhausstraße hat Appelrath-Cüpper 1 700 Quadratmeter Fläche bezogen. Die Dresdner Filiale mit 30 Mitarbeitern ist die 14. in Deutschland.

Das Unternehmen mit Sitz in Köln hat sich auf die Ausstattung der Damenwelt spezialisiert. Erst im Sommer wurde das Filialnetz mit der Übernahme des Modehauses Schneider in Fulda erweitert. Mit einem Geschäft in Braunschweig expandiert Appelrath-Cüppers weiter. In den Läden werden rund 150 internationale Modemarken angeboten. Außerdem setzt das Unternehmen mittlerweile auf den Onlinevertrieb. Die Filiale in der Dresdner Altmarktgalerie ist die erste in Ostdeutschland. Weitere Geschäfte gibt es unter anderem in Frankfurt, Hamburg und Dortmund. (SZ/noa)

