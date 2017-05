Neues Mobiliar für den Stadtpark Das Wegenetz wird rück- statt ausgebaut. Dazu liegt indes die Zustimmung der Stadträte vor. Nun geht es um die Ausstattung.

Daniela Hertel ist mit Töchterchen Emily ab und an auf dem Spielplatz oberhalb des Kinoberges in Leisnig anzutreffen. Den dort aufgestellten Bänken erteilt sie aus Nutzersicht ein gutes Zeugnis. Die Bänke bestehen aus dem Verbundwerkstoff WPC. Das Material ist auch für das Stadtparkmobiliar im Gespräch. © Dietmar Thomas

Wer den Eindruck hat, dass es im Stadtpark und -wald zwischen Johannistal- und Jahnstraße nicht so recht vorangeht, der liegt damit richtig. Vor der weiteren Gestaltung holte sich Bauamtsleiter Thomas Schröder die Zustimmung der im Technischen Ausschuss mitarbeitenden Räte ein. Denn bei der Neugestaltung soll es nicht darum gehen, Bestehendes herzurichten und mehr anzubieten. Vielmehr schlägt die Verwaltung vor, das Wegenetz zurück- und dort, wo es möglich ist, barrierefrei auszubauen. Gründe dafür gibt es Schröder zufolge mehrere.

Zum einen werde die Einwohnerschaft von Leisnig immer älter. Das heißt, Stufenanlagen sind von den Nutzern immer schwerer zu bewältigen. Deshalb ist eine im Stadtpark schon eingeebnet und abgeschafft worden. Zum anderen würden bisherige Wegeverbindungen von der Ober- in die Unterstadt zum Beispiel zum Bahnhof immer weniger genutzt. Daher sei es aus Sicht der Kommune auch nicht nötig, sämtliche Wege zu erhalten.

Für die Kommune habe das den Effekt, dass der Bauhof in diesem Bereich weniger zu pflegen und zu unterhalten hat. „Für von uns ausgewiesene Wege haben wir eine Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht“, verdeutlichte Schröder. Darauf zu bauen, dass im Winter ohnehin kaum jemand durch den Park läuft, funktioniere nicht. Wenn, dann sei die Verantwortung das gesamte Jahr über da.

Zufahrt reglementieren

Schon bei den seit vergangenem Jahr laufenden Reparaturen von Schäden hat die Kommune eine desolate Treppenanlage abgebaut. Sie war nicht mehr in Ordnung zu bringen und hätte komplett ersetzt werden müssen. Auf den hergerichteten Wegen sind jetzt noch Querschläge einzurichten, über die das Oberflächenwasser abfließt. Die Zufahrt zum Stadtpark will die Kommune mit ländlichem Wegebaupflaster gestalten, weil es sich Schröder zufolge doch um eine Steigung handelt. Künftig soll dann nur noch Baufahrzeugen gestattet sein, die Zufahrt zu nutzen. Bislang würden auch viele der Gärtner der benachbarten Anlage ganz nah an die öffentlichen Erholungsflächen heranfahren.

Perspektivisch will die Stadt Leisnig den Zugang zu Stadtpark und Stadtwald neu und barrierefrei gestalten. Das Bauamt schlug vor, den aktuellen Trampelpfad in Richtung Poetenweg als Eingang anzulegen. Der Weg beginnt etwas über der Hälfte der Johannistalstraße. Wenn die wahrscheinlich 2018 in kommunales Eigentum übergeht und ausgebaut wird, dann könnte an dieser Stelle auch eine Querungshilfe für Fußgänger entstehen. Wie die aussehen könnte, darauf will sich die Kommune noch nicht festlegen. Der Vorschlag löste erste Diskussionen aus, ob diese Querung auf der vielbefahrenen Straße eine gute Idee ist. Im Moment müssen Stadtwaldnutzer diese Straße auch schon queren, allerdings weiter unten in Richtung Olbrichtplatz. Der neue Einstieg soll den über den Guckenweg ersetzen.

Bänke mit WPC-Auflage favorisiert

Die meisten Ausschussmitglieder konnten die Vorschläge mitgehen. Vorm Umsetzen sollte darüber mit Revierförster Dirk Tenzler gesprochen werden, forderte Uwe Reichel, berufener Bürger im Ausschuss. Das soll auf jeden Fall passieren.

Ebenfalls diskutiert wurde über die Möblierung des Gebietes Stadtwald/-park. Vor allem geht es um die Bänke. Die alten sollen durch solche ersetzt werden, denen im Idealfall weder Randalierer noch die Witterung etwas anhaben können. Möglich sind Modelle mit gusseisernen Füßen und einer Holzauflage, Sitzquader aus Beton – relativ vandalismusresistent – oder auch solche mit einer WPC-Auflage.

Letztere brachte Brigitte Schreier, langjährige Leiterin des Leisniger Bauhofes und jetzt als berufene Bürgerin im Ausschuss tätig, ins Spiel. „Solche Bänke haben wir am Kinoberg schon seit etwa 20 Jahren stehen. Sie haben sich bewährt“, findet Brigitte Schreier. Bisher hätten die Bänke jedem Angriff standgehalten. Und auch die Nutzer wie Mama Daniela Hertel finden die Bänke prima. Von denen am Spielplatz am Apianplatz kann Daniela Hertel sagen, dass sie stabil sowie gut abzuwischen sind, und man keine Angst haben muss, sich wie bei Holz einen Splitter zu holen. Die Ausschussmitglieder orientierten eher auf solches Material. Auf Betonbänke, so vermuten sie, werde sich sicher kaum einer der Spaziergänger setzen. Und eine Holzauflage kann nicht nur kaputt gehen, sondern bedarf irgendwann auch einer Pflege.

