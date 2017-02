Neues Mitglied im Rabenauer Stadtrat

Im Rabenauer Stadtrat gibt es eine Umbesetzung. Dies betrifft die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft. Deren Mitglied Lars Müller scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Stadtrat aus und wurde bei der Sitzung am Montagabend vom Bürgermeister verabschiedet. Müller ist kürzlich nach Freital umgezogen, damit ist er nicht mehr berechtigt, im Rat einer anderen Kommune mitzuwirken. Müller war seit 2009 im Stadtrat vertreten und wurde 2014 ein weiteres Mal gewählt.

An seine Stelle rückt Jan Keilig. Der Obernaundorfer ist nicht ganz unerfahren, da er schon seit 2014 als beratendes Mitglied im Verwaltungsausschuss mitarbeitet. Mit dem Ausscheiden von Lars Müller gibt es auch weitere Umbesetzungen. So rückt Jan Keilig anstelle Müllers in den Verwaltungsausschuss. Außerdem schickt der Stadtrat ihn auch als Vertreter in den Trinkwasserzweckverband Weißeritzgruppe. Jan Keilig ist Jahrgang 1980 und arbeitet als Diplomfinanzwirt. (hey)

