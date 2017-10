Neues Mitglied im Kreistag

Freiberg. Mit einer Schweigeminute begann am Mittwoch der Kreistag in Freiberg. Gedacht wurde dem am 25. Juli 2017 verstorbenen Kreistags-Mitglied Jörg Kiehne (CDU). Seit 2008 saß der ehemalige Bürgermeister von Halsbrücke in dem Gremium. 2014 wurde er wiedergewählt. Landrat Matthias Damm (CDU) lobte Kiehne als erfahrenen Kommunalpolitiker, der sich bei der Kreisreform 2008 mit Sachverstand in die Politik Mittelsachsens eingebracht hat. „Sein Engagement und seine Leidenschaft galten den Menschen der Region und des gesamten Landkreises. Er bereicherte politisch und menschlich, hatte eine aufgeschlossene und direkte Art“, so Damm. Kiehne wurde 1990 zunächst Bürgermeister von Conradsdorf, 1994 bis zur Pensionierung 2012 war er das Oberhaupt der Gesamtgemeinde Halsbrücke.

Seinen Platz im Kreistag für die Fraktion der CDU/RBV wird in Zukunft Stefan Rüdiger einnehmen. Im Aufsichtsrat der Saxonia Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH rückt Uwe Weinert nach, im Aufsichtsrat der Gizef GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum Helmut Zönnchen. (DA/mf)

