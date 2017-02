Neues Löschfahrzeug für Reichenbach Die Kameraden dürfen sich freuen. Dank des Projektes „Brücken in die Zukunft“.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Die Freiwillige Feuerwehr von Reichenbach erhält noch in diesem Jahr ein neues Löschfahrzeug. Dieses wird für etwa 187 000 Euro angeschafft. „Wir freuen uns, dafür Mittel von Land und Bund zu bekommen. Möglich wird die Anschaffung über ein besonderes Projekt“, so Bürgermeisterin Margit Boden. Dieses nennt sich „Brücken in die Zukunft“ und startete im letzten Jahr. Insgesamt 800 Millionen Euro schwer ist das komplette Finanzpaket. Sächsische Landkreise, Städte und Gemeinden können damit in den kommenden Jahren wichtige Investitionen anpacken und ihre Infrastruktur verbessern.

Auch das Haselbachtal hat sich darum bemüht. Noch fehlt es an der Gegenfinanzierung des Landkreises, aber: „Das Projekt Löschfahrzeug wird aktuell angeschoben“, so Margit Boden. Was an Geld übrigbleibt, wird für die Sanierung der Kellerräume in der Grundschule Gersdorf genutzt. Auch der Speiseraum benötigt eine Modernisierung, und Feuchtigkeitsschäden müssen ausgebessert werden. Außerdem soll die Sporthalle in Reichenbach 2017 saniert werden. Kostenpunkt: 180 000 Euro. (if)

zur Startseite