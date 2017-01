Neues Leben mit Hindernissen Eine junge Familie ist aufs Dorf gezogen. Sie ist glücklich mit Haus und Hühnern. Aber einige Dinge gefallen ihnen doch nicht.

Sven Tönnigs, Yvonne Ossner und Töchterchen Pauline unter dem neuen Dach des Hauses, das die Familie mit Fördermitteln saniert. © Klaus-Dieter Brühl

Vor einem Jahr besuchte die SZ Yvonne Ossner und Sven Tönnigs auf dem Hansi-Hof in Niegeroda. Die jungen Leute wollten mit zwei Kindern aufs Land ziehen, wollten Hühner halten und Freiraum haben für ihren Nachwuchs. Beim Dresdner Heidebogen stellte die Familie einen Antrag auf Förderung für den Umbau eines alten Hofes. Nun besuchten wir die jungen Leute erneut, denn sie wohnen mittlerweile in Niegeroda. Hat sich ihr Traum vom Landleben erfüllt? Wie steht es um Haus und Nachbarn? Die Antworten sprechen für die Provinz, aber mit Einschränkungen.

„Wir haben jeden Morgen frische Eier“, freut sich Yvonne Ossner. Neben den 20 Hühnern gibt es auch Enten und Gänse auf dem Hof. Das Dach des Hauses ist fertig, nun kommen die Fensterbauer. Sven Tönnigs und seine Frau bauen mit EU-Fördermitteln der ländlichen Entwicklung das Auszugshaus des ehemaligen Hansi-Hofes um, wohnen derweil schon auf der anderen Seite des Hofes. Weil die Baufirmen generell derzeit gut zu tun haben, hat sich aber alles ein bisschen verzögert. Weihnachten 2016 sollte das neue Haus fertig sein, nun ist selbst das Jahresende 2017 für die Neu-Niegerodaer ein sportliches Ziel. Das liegt auch an der Bürokratie.

Die Bewilligung des Zuschusses fiel geringer aus als erwartet. Und es stellte sich heraus, dass Teilauszahlungen nicht möglich sind. „Dabei war gerade Antragsvoraussetzung, dass wir ohne die Förderung das Vorhaben gar nicht realisieren können“, so die Bauherren. Dass sich das beißt, ist den Verantwortlichen offenbar nicht aufgefallen. Nun müssen die jungen Bauherren doch alles vorfinanzieren. „Unser Rat an alle, die solche Gelder in Anspruch nehmen: Mehr Mittel als nötig verfügbar haben und einen Plan B, falls was schiefgeht“, sagen die Niegerodaer.

Doch die Liebe zu ihrem Hof, der derzeit noch ganz nach Baustelle aussieht, sei so frisch wie ihre eigene Liebe. Der Charme ihres alten Hauses lässt sie alle Widrigkeiten des Papierkrieges ertragen. Für den Innenausbau wollen sie ganz viele Eigenleistungen erbringen. Kraft gibt den jungen Leuten auch die gute Nachbarschaft im Dorf. „Wir feiern gemeinsam, es kommt oft jemand vorbei“, sagt Sven Tönnigs zufrieden. Ein Bauer lässt seine Schafe auf der Wiese der jungen Familie weiden. Sohn Tobias hat schnell Freunde im Dorf gefunden. Gemeinsam trifft man sich zum Schrauben an Simsons in irgendeiner Garage. Oder die Jugend fährt zusammen weg. Tote Hose? Fehlanzeige! Tochter Pauline singt im Kinderchor und wird dieses Jahr in Lampertswalde eingeschult. „Das Verhältnis von Distanz und Nähe ist gut proportioniert“, beschreibt Sven Tönnigs die Niegerodaer Dorfgemeinschaft. Gemeinsam erträgt man, dass es bisher nur minimales Internet gibt und man das Handy am besten zu Hause in die Ecke legt, weil nicht immer Empfang ist. Gemeinsam kämpfen die Niegerodaer auch gegen die Grundgebühr für Kleinkläranlagen an den Abwasserzweckverband. „Die Gebühr stößt uns bitter auf, wir haben nur unter Zwang und Vorbehalt bezahlt“, erklärt Sven Tönnigs. Er sagt, er hatte keine Möglichkeit des Vetos. Noch betreiben die jungen Leute eine abflusslose Grube, eine biologische Anlage ist geplant.

Noch manches nennen die Neu-Niegerodaer, das das Leben auf dem Dorf erschwert: die Sparkassenschließung in Schönfeld, die schlechte Busverbindung. Dennoch würde die Familie ihr Vorhaben jederzeit wiederholen. „Wir haben es nicht bereut“, sagen sie. Das liegt sicher auch an der Unterstützung durch ihre Familien.

zur Startseite