Neues Leben in der Kleinen Szene Eigentlich ist die Villa in der Bautzner Straße verschlossen. Am Sonntag lädt ein Verein ein, der das Haus wiederbeleben will.

Katja Erfurth und die anderen Mitglieder des Vereins Wigman-Villa für Tanz wollen in der Kleinen Szene in der Bautzner Straße Platz für freie Tänzer schaffen. Doch der Freistaat will nicht verkaufen. © André Wirsig

Wie es hinter den vergrauten Mauern der Kleinen Szene in der Bautzner Straße derzeit aussieht, weiß kaum jemand. Denn seit einigen Jahren ist das Haus für die Öffentlichkeit gesperrt. Am kommenden Sonntag öffnen sich die Türen allerdings für sechs Stunden wieder. Dann lädt der Verein Villa Wigman für Tanz von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Katja Erfurth und die anderen Vereinsmitglieder haben große Pläne für das Objekt:

Es soll bald wieder fest in tänzerischer Hand sein. Denn für die freiberuflichen Tänzer in der Stadt gebe es zu wenige Probemöglichkeiten, so Erfurth. Geplant ist, im Erdgeschoss zwei Studios sowie einen Saal für Aufführungen herzurichten, in dem bald auch wieder die Dresdner Platz nehmen könnten. In den oberen Geschossen wären Büros und vermietbare Zimmer für auswärtige Künstler denkbar. Damit würde das Haus zu seinem Ursprung zurückkehren: Denn die bekannte Ausdruckstänzerin Mary Wigman hatte dort von 1920 bis 1942 eine Tanzschule, in der sie unter anderem Gret Palucca unterrichtete. Anlässlich Wigmans 130. Geburtstag gibt es am Sonntag ein Programm – natürlich auch mit Tanzaufführungen. (SZ/sag)

