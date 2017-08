Neues Leben in der Flugplatz-Gaststätte Die Platzbetreiber sind ein Sorgenkind losgeworden – an einen Gastronomen, der in Riesa offenbar Großes vorhat.

Schon im Spätsommer soll es im Restaurant am Flugplatz Göhlis wieder Essen geben. © Lutz Weidler

Flugplatzbetreiber Peter Traub ist erleichtert. Für die Gaststätte auf dem Gelände in Göhlis hat sich ein Betreiber gefunden: der Italiener Remi Demiri. „Das ist prima. Wir haben so lang gesucht“, erklärt Traub. Er habe ein gutes Gefühl. Denn er kenne den Italiener bereits aus dessen Gaststätte in Niederwartha. „Prima Essen. Für mich eines der besten italienischen Restaurants in der Region“, sagt er.

Demiri hat offenbar vor, die gastronomische Landschaft in Riesa umzukrempeln. Denn das Flugplatzlokal ist nicht sein einziges Projekt in der Sportstadt. Parallel arbeitet er an der Wiederbelebung der ehemaligen Stahlwerkerkneipe Wartburg an der Blechbrücke. Demiri hat das Gebäude gekauft und ist seit Anfang des Jahres damit beschäftigt, es zu sanieren. Nächstes Jahr im Sommer will er die Gaststätte wiederöffnen – inklusive Biergarten und Steinofen für seine Pizzen. Bereits damit dürfte er ganz gut beschäftigt sein. „Daher werde ich die Führung der Flugplatzgaststätte auch an einen Mitarbeiter übertragen“, so Demiri gegenüber der SZ. Er selbst fungiere nur als Inhaber. Läuft alles nach Plan, will Demiri das Lokal am Flugplatz bereits in diesem Spätsommer eröffnen.

