Neues Leben in alten Lokalen Während der Luisenhof weiter geschlossen ist, wird in anderen Traditions-Gaststätten heute gewohnt.

Seit Juni 2015 ist der Luisenhof geschlossen, nachdem der neue Besitzer die Miete erhöhte. Nun gibt es Hoffnung: die Gaststätte soll verkleinert wieder öffnen. © Sven Ellger

Die Temperaturen steigen, Dresdner und Gäste werden unternehmungslustiger. Doch an einem bekannten Aussichtspunkt der Stadt stehen sie weiter vor verschlossenen Türen: Noch immer gibt es keinen neuen Betreiber für den Luisenhof doch die Arbeiten in dem legendären Ausflugslokal schreiten voran und auch an anderen markanten Orten passiert viel Konstruktives: Die Bildgalerie zeigt was und die Karte zeigt wo:

