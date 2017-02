Neues Leben in abgebranntem Laden

Es wird wieder ein Supermarkt. Jedoch sollen auf der Bautzner Straße 24 künftig keine veganen, sondern türkische Lebensmittel verkauft werden. Ein Banner am Schaufenster kündigt die Eröffnung des „Istambul Markets“ an. Wann der neue Laden seine Türen öffnet und wer hinter dem Supermarkt steckt, ist bislang unklar. Klar ist, dass damit neues Leben in das abgebrannte Geschäft einzieht.

Das steht bereits seit dem 15. Februar vergangenen Jahres leer. Ein Datum, das Andreas Zengler nicht vergessen wird. Denn damals ging sein Traum in Flammen auf. Der vegane Supermarkt „We love vegan“, den er gerade einmal ein Jahr zuvor eröffnet hatte, wurde angezündet. Auch der Besitzer geriet in Verdacht, die Explosion verursacht zu haben, die den Laden in Flammen aufgehen ließ. Bislang konnte die Polizei diesen Verdacht nicht bestätigen und auch keinen anderen Täter überführen. Die Ermittlungen laufen aber noch, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Nun öffnet ein neuer Supermarkt. (SZ/sag)

