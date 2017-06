Neues Leben im Tauchritzer Hafen Hafenbüro und Kiosk öffnen Anfang Juli, das Restaurant soll im September folgen. Ein Betreiber wird noch gesucht.

So sieht das Hafengebäude bald aus. Im linken Gebäudeteil wird es das Hafenbüro und einen Kiosk geben, rechts das Bistro. Im Verbindungsbau ist Platz für kleine Shops.

Geschäftsführer Arne Myckert vor dem Hafengebäude von Kommwohnen am Tauchritzer Hafen.

Görlitz. Oben auf der Brücke des künftigen Bistros am Hafen stand Arne Myckert kürzlich und ließ den Blick über die Segelboote hinüber zum Westufer des Sees schweifen. Ein bisschen wie ein Kapitän fühlte sich der Kommwohnen-Geschäftsführer da oben. Doch bis die Bauarbeiter diesen Gebäudeteil verlassen, wird noch etwas Zeit vergehen. Vielleicht Ende Juli, Anfang August, so hofft Myckert, wird das der Fall sein. Den Betreiber für das Bistro sucht sein Unternehmen bereits, eine Ausschreibung steht seit längerem im Internet, und erntet dort nicht nur Beifall. Der neue Betreiber soll am besten noch im September anfangen. Doch die Saison im Hafen läuft bei gutem Wetter maximal bis Ende Oktober. Eine kurze Zeitspanne, um so richtig durchzustarten. Das weiß auch Myckert und macht sich auch nichts vor: „Natürlich ist uns bewusst, dass wir vor allem einen Betreiber für die nächsten Jahre suchen.“ Erste Gespräche gab es bereits, doch noch hat Kommwohnen den Richtigen für das Bistro nicht gefunden. „Wir wollen bewusste keine schnelle Lösung“, sagt Myckert, „sondern einen Anker für die weitere Entwicklung am See und wir hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit.“

Im linken Seitenflügel des Hafengebäudes hingegen wird schon eher Leben einziehen. Und zwar am 1. Juli, so lauten die Pläne, die Arne Myckert bei einem Vor-Ort-Termin am Montagnachmittag nochmals bekräftigt. „Es spricht im Moment nichts dagegen“, sagt er. Die Hafenbetreiber werden dort ihr Büro einrichten und einen Kiosk betreiben. Die Segler finden zugleich in diesem Bereich auch Toiletten und Duschen vor. „Für uns wird das der zentrale Anlaufpunkt werden“, sagt Siegfried Hoche für die beiden Hafenbetreiber. „Das ist wieder ein Mosaiksteinchen, um die Attraktivität am See zu erhöhen.“ Natürlich können auch alle anderen Besucher am See im Kiosk vorbeischauen. Allen Beteiligten ist klar, dass es nicht ganz einfach wird, das ganze Jahr über hier am Hafen zu bestehen. Obwohl der See ein beliebtes Ausflugsziel für die Görlitzer ist, gibt es eben doch noch viele Tage und Wochen, wo einfach nichts los ist. Von Oktober bis Ostern herrscht Flaute. Aber Siegfried Hoche ist trotzdem zuversichtlich: „Hauptsache, es geht voran.“

Das sollte es eigentlich schneller. Arne Myckert wollte das Gebäude ursprünglich schon 2015 errichten, später hoffte er, es wenigstens zum Saisonstart am 1. April dieses Jahres zu eröffnen. Doch all diese Termine konnten nicht gehalten werden. Das lag an ganz vielen Faktoren: Die Naturschützer forderten ihr Recht ein, so dass vor Baubeginn Zauneidechsen per Hand vom Grundstück gelesen werden mussten, auch die Ableitung von Regenwasser ins Hafenbassin gestaltete sich schwierig. Schließlich der Winter: Er sandte seine Boten zu früh im November und Dezember vergangenen Jahres, und dann dauerte er einfach zu lang. Das alles verzögerte den Bau. Teurer geworden ist er ohnehin. Aus den geplanten eine Million Euro sind mittlerweile 1,5 Millionen geworden. Und das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Andererseits ist durch die Verzögerungen wenig verloren worden, weil die Entwicklung generell am See nicht so schnell wie erhofft verläuft. Hedrichs Hotel „Insel der Sinne“ soll nun Mitte nächsten Jahres eröffnen, die Genehmigung für Motorboote liegt dann möglicherweise auch vor. Davon erhoffen sich alle zusätzliches Leben im Hafen.

Myckert aber hat weitere Pläne für die Entwicklung des Hafen-Areals. Am Südufer würde er gern Ferienhäuser errichten, die zum großen Teil als Ferienwohnungen genutzt werden, zu einem kleineren aber auch für dauerhaftes Wohnen. Davon erhofft er sich auch eine soziale Kontrolle des Terrains und damit eine Abschreckung gegen etwaige Diebe. Die Vorgespräche liefen vielversprechend, wenn alles gutgeht, könnten die ersten Häuser Ende 2019/Anfang 2020 stehen. Dagegen rückt Myckert vom Campingplatz am Hafen wieder ab. Zwar will er ihn nicht ausschließen, denkt derzeit aber eher über drei, vier Caravan-Stellplätze nach. Für die Halbinsel selbst gibt es zwar Ideen für eine Bebauung. Von Hotels und Ferienwohnungen war auch da immer die Rede. Aber mittlerweile setzt der Umweltschutz hohe Hürden: Wer hier investieren will, muss viel Geld für Ausgleichsflächen aufbringen.

