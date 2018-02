Neues Leben im Jagdschlösschen Im ruhigen Trebnitzgrund ist ein Ferienhaus entstanden. Dessen Besitzer hat eine ganz spezielle Beziehung zum Gebäude.

Osterzgebirge. Heiko Schiebel hat es sich gemütlich gemacht. Der Ofen gibt angenehme Wärme ab, seine Frau Yvonne legt noch mal nach. Beide sind zufrieden. Sie genießen ihr kleines Paradies. Das haben sie sich in den letzten fünf Monaten unweit von ihrem Heimatdorf Dittersdorf im Trebnitzgrund geschaffen. Hier steht ein Häuschen, das die beiden seit September ihr eigen nennen können. Sie haben es für rund 10 000 Euro modernisiert und umgebaut. Künftig sollen hier auch andere Urlaub machen können. Yvonne und Heiko Schiebel haben es so hergerichtet, dass eine Familie mit zwei Kindern Platz findet. Doch auch für gestresste Manager ist das ein Ort zum Ausruhen. Es gibt zwar Handyempfang, allerdings in keiner besonders guten Qualität. „Wer die Ruhe sucht, ist hier richtig“, preist der Ferienhausbesitzer sein Anwesen an. Das Haus steht auf einer Lichtung, die von Bäumen begrenzt ist.

Gebaut wurde das Häuschen von einem Dresdner Unternehmer, erzählt Schiebel, der selbst eine Tiefbaufirma sowie eine Sanitär- und Heizungsfirma führt, und sich mit der Geschichte des Anwesens ausführlich beschäftigt hat. Der Dresdner hatte das Fleckchen Erde 1898 erworben. Zwei Jahre später stand das zweistöckige Ferienhaus, das auch unter dem Namen Jagdschlösschen bekannt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg verließ der Unternehmer Dresden gen Westen. Er ließ das Ferienhaus zurück, das an den Staat fiel. Die Behörden bemühten sich um eine rasche Nachnutzung, erzählt Heiko Schiebel. Sie fanden, dass dieses Haus der ideale Wohnort für einen Förster sei. Mit der Familie Bertholdt wurde eine Lösung gefunden. Die sagte zu und bekam die Auflage, Puten zu züchten, erzählt Schiebel. Deshalb entstanden neben dem Haus Ställe. Noch zu DDR-Zeiten versuchte der Dresdner vom Westen aus, sein Haus zu verkaufen. Fast wäre das auch geglückt. Doch auf den letzten Metern scheiterte der Versuch, erzählt Schiebel. Nach der Wende kam es zum Rechtsstreit zwischen den Erben des Erbauers und den Bewohnern. Letztere bekamen recht und konnten bleiben. Kurz nach der Urteilsverkündung kam es Mitte August 1995 zu einem Brand, erzählt Schiebel. Der hintere Teil des Hauses brannte nieder. Familie Bertholdt baute es wieder auf, verzichtete aber auf die Wiedererrichtung des zweiten Stockwerkes.

2017 fassten die Bertholdts schweren Herzens den Entschluss, das Haus altersbedingt zu verkaufen. Denn im Notfall ist das Haus nur schwer zu erreichen. Heiko Schiebel erfuhr rein zufällig von diesen Absichten, als er mit seinen Kumpels am Herrentag an dem Häuschen vorbeilief. „Einer erzählte mir, dass es zum Verkauf steht“, erinnert er sich. Dem Dittersdorfer schwirrten gleich ein paar Ideen durch den Kopf. Denn das Anwesen ist schon was besonderes. Und Heiko Schiebel kannte es gut. „Als ich 14 Jahre alt war, habe ich meine Oma hierher gebracht“. Sie traf sich mit der Mutter von Dieter Bertholdt zum Kaffeeschwatz. Der junge Bursche ermunterte seine Großmutter, die Besuche möglichst oft zu wiederholen. Denn damit hatte er immer einen Grund, mit dem Moped zu fahren. Schon damals gefiel ihm die Idylle.

Nun Besitzer dieses Anwesens zu werden, reizte ihn. Mit seiner Familie, zu der noch zwei Kinder gehören, besuchte er die Bertholdts, um über den Verkauf zu verhandeln. „Es gab noch mehr Bewerber“, sagt Schiebel. Am Ende entschieden sich die Bertholdts für die Schiebels. „Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut.“

Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, konnte der Dittersdorfer mit der Sanierung beginnen. Er erneuerte den Fußboden, strich die Wände neu, baute eine neue Küche ein und gestaltete die Veranda neu. „Wir haben überlegt, ob wir das Haus ausschließlich privat nutzen sollten“, gesteht er. Doch letztlich entschieden sich die Schiebels dagegen. Zwei Haushalte zu führen, sei zu aufwendig. Deshalb bieten sie das knapp 50 Quadratmeter große Häuschen seit einigen Tagen als Ferienhaus an.

Sehr zur Überraschung von Yvonne Schiebel, die als Personalsachbearbeiterin in einer Glashütter Uhrenfirma arbeitet, und sich um die Vermarktung des Ferienhauses kümmert, meldete sich kurz nach dem Freischalten der Internetseite der erste Interessent. „Es sind Berliner, die hier ihre Winterferien machen wollen.“ Ob sie die Ersten sein werden, die das Haus mieten, wird sich zeigen.

Auf eines sollte sich die Familie aber gefast machen. Sollte es bis dahin wider Erwarten heftig schneien, müssten sie von Schlottwitz zu Fuß durchs Tal zum Haus laufen. Denn der steile Weg, der von Döbra aus ins Tal führt, ist bei hohem Schnee mit dem Auto unpassierbar. Das lässt sich nicht ändern, sagt Schiebel. Nicht verzichten müssen die Gäste auf Strom und Wasser. Und es ist immer genug Holz da, um den Kamin zu füttern und die wohlige Wärme zu genießen.

