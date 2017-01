Neues Leben im Intershop Früher gab es in der Delle Westwaren gegen Devisen – jetzt Angebote für eine älter werdende Bevölkerung.

Sie ziehen in den früheren Intershop in der Pausitzer Delle ein: Monique Ploner, Kundenbetreuerin beim Großvermieter TAG-Wohnen (l.) und Rita Knappik, Pflegedienstleiterin des neuen Dienstes von Vitanas in Riesa. © Sebastian Schultz

Dieser Duft! Nach Creme. Oder Kaffee. Den haben noch heute viele Riesaer in der Nase, wenn das Stichwort Intershop fällt. Dort gab es zu DDR-Zeiten gegen Devisen die begehrten Westwaren. In Riesa war der Intershop in der Pausitzer Delle zu finden, gegenüber der Einfahrt zum heutigen Arena-Parkplatz. In die Räume sind jetzt neue Nutzer eingezogen: Der Großvermieter TAG-Wohnen und der Pflegedienst Vitanas haben dort ihre Büros eingerichtet.

Zuvor galt es allerdings, einen ganz anderen Geruch zu beseitigen. Statt nach Creme und Kaffee hatte es bis vor Kurzem nach dem letzten Mieter geduftet – einem Dönerladen. Das Immobilienunternehmen TAG-Wohnen ließ allerdings das komplette Erdgeschoss umbauen und modernisieren, sodass nun nichts mehr an den Vormieter erinnert. Dafür sind die Räumlichkeiten bequem und barrierefrei zu erreichen – was zur feierlichen Eröffnung auch einige Besucher mit Rollator zu schätzen wussten.

„Wir haben eine ganze Reihe älterer Mieter“, sagt Dirk Förster-Wehle von der TAG-Wohnen GmbH. Allein im Raum Riesa besitzt das Unternehmen nach eigenen Angaben 600 Wohnungen. Berücksichtigt man den kompletten Bestand der Firmenmutter TAG Immobilien AG, kommt man auf 80 000 Immobilien. „Damit sind wir der viertgrößte Wohnimmobilien-Eigentümer in Deutschland“, sagt Förster-Wehle. In Riesa dürfte TAG-Wohnen nach der städtischen WGR und der Wohnungsgenossenschaft zu den größten Vermietern zählen.

Bislang hatte das Unternehmen sein Riesaer Mieterbüro nur zwei Häuser weiter in der Straße der Freundschaft. Das war allerdings in einer Wohnung untergebracht – und nur über Treppen zu erreichen. Im einstigen Intershop gibt es jetzt eine rollstuhlgerechte Rampe. Und deshalb eignen sich die Räumlichkeiten im Erdgeschoss auch so gut für den zweiten Nutzer, der sich jetzt dort eingemietet hat: den ambulanten Pflegedienst Vitanas.

Moment: ambulant? Bislang brachte man Vitanas vor allem mit Seniorenheimen in Verbindung – das Berliner Unternehmen gehört ebenfalls zu den großen seiner Branche und betreibt in Riesa das Seniorencentrum Am Lutherplatz, wenige Hundert Meter weiter. Die Nähe ist auch ein Grund, warum Vitanas nun im früheren Intershop vertreten ist: Denn seit Sommer 2016 betreibt Vitanas zusätzlich einen ambulanten Pflegedienst in Riesa. „Nach Schwerin und Neubrandenburg ist Riesa der dritte Standort von uns“, sagt Christine Texter, Leiterin Ambulante Dienste Nord-Ost bei Vitanas. Ambulante Pflege werde immer wichtiger – schließlich möchten die meisten Leute so lange wie möglich in ihren vier Wänden wohnen bleiben.

Deswegen rechnet der Pflegedienst auch damit, in Riesa trotz der Konkurrenz rasch zu wachsen. Aktuell betreuen acht Mitarbeiter 35 Klienten. Deren Zahl soll sich schon bald verdoppeln – nicht nur durch pflegebedürftige Senioren, sondern auch durch Menschen, die etwa nach einer Operation vorübergehend Pflege benötigen. Nun teilen sich Vitanas und TAG-Immobilien die Räumlichkeiten und hoffen auf Synergien: Wer sich für eine neue Wohnung interessiert, sieht auch die Angebote des Pflegedienstes – und umgekehrt.

zur Startseite