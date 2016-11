Neues Leben im alten Woolworth Was sich aktuell in der Weißwasseraner Geschäftslandschaft tut, sucht seinesgleichen. Was sich ändert, sagt SZ.

Sieht nach Neubau aus, ist aber der ehemalige Woolworth: Das kleine Nahversorgungszentrum in der Lutherstraße 68 „an der Eisarena“.Foto: Joachim Rehle

Die Einzelhandelslandschaft in Weißwasser verändert sich derzeit so schnell wie selten zuvor. Fast wöchentlich sind Änderungen zu bemerken. Neue Geschäfte eröffnen, andere machen dicht oder wagen einen Neustart an anderem Ort. Ein Einkaufsbummel durch eine Stadt im Umbruch.

Neu eröffnet: Alter Woolworth präsentiert sich jung und schick

Kaum wiederzuerkennen ist der ehemalige Woolworth am Prof.-Wagenfeld-Ring. Mit modernem Outfit in schickem Rot lockt die lange leer stehende Kaufhalle alte und sicher auch neue Kunden. Bereits eingezogen sind ein Geldautomat der Sparkasse, die Bäckerei-Höfchen, ein Nagelstudio und die Fleischerei Viereichner. Zwei weitere Ladengeschäfte sind noch zu haben. Keine sichtbaren Veränderungen gibt es dagegen beim ehemaligen Puck-Kaufhaus gleich nebenan. Seit das Modegeschäft ausgezogen ist, logiert nur das Autohaus Kieschnick in dem Komplex, der nach Angaben aus dem Rathaus beim Insolvenzverwalter liegen soll.

Für immer weg: Fahrradladen im Blauen Engel schließt

Mantel oder Schlauch oder doch gleich ein ganz neues Rad heißt es im Fahrradladen im Blauen Engel nur noch bis zum Monatsende. Dann ist Schluss. Der Inhaber hört aus Altersgründen auf. Ein weiteres Fahrradgeschäft in bester Lage in der Bautzener Straße ist bereits seit anderthalb Jahren geschlossen.

Umgezogen 1: Foto-Eule macht weiter in neuem Domizil

Mareike Smol hat sich auf Baby-, Kinder- und Hochzeitsfotografie spezialisiert. Drei Jahre logierte sie mit ihrem Fotostudio an der Muskauer/Ecke Karl-Marx-Straße. Nun ist sie an den Weißkeißeler Weg gezogen. Das Ladengeschäft in der Muskauer Straße, in der Mareike Smol ihr Studio bisher betrieb, zeigt wie kaum ein anderer Laden den immer schneller werdenden Wechsel. Bis 2012 beherbergte der Eckladen eine Lottoannahmestelle. Auf der anderen Seite des selben Geschäftskomplexes baut Fielmann gerade seine Räumlichkeiten um. Nach einem Zwischenspiel auf der Saschowawiese wird der Optiker demnächst wieder am alten Ort zu finden sein. Zwischen ehemaliger Foto-Eule und Fielmann stehen seit einiger Zeit Büroräume leer.

Aufgegeben: Bäcker-Dreißig-Filiale an der Schweigstraße dicht

Schon seit geraumer Zeit ist die Filiale der Bäckerei Dreißig gegenüber dem Blauen Engel geschlossen. Ursache dafür sei die Konkurrenz durch Lidl, heißt es in der angeschlossenen Einkaufspassage. Der Discounter hatte im August seinen Neubau mit breitem Backwarenangebot an der Bautzener/Ecke Schweigstraße, und damit in unmittelbarer Nachbarschaft, eröffnet. Die Bäckerei reagiert besonders flexibel auf Veränderungen, schloss vor einigen Jahren eine Filiale in der Bautzener Straße, eine weitere in Schleife.

Umgezogen 2: Vodafone-Laden jetzt am Sachsendamm

Bereits im Juli ist der Vodafone-Laden von der Bautzener Straße ins Einkaufszentrum Südpassage gezogen. Nach Angaben von Paul Rubin vom Immobilienunternehmen P 4 werden sich künftig die Dienstleistungsgesellschaft Prell und das Vermessungsbüro Martak den freigewordenen Laden teilen.

Kommt: Lokale Produktvielfalt zieht in leer stehenden Laden

Der Wandel im Einzelhandel ist ein zentrales Aufgabengebiet des Projekts Biwaq (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier). Haben sich die Projektmacher bisher in erster Linie mit den Schwierigkeiten, die mit dem Aufkommen des Online-Handels verbunden sind, auseinandergesetzt, rückt nun das Thema „Kaufen vor Ort“ in den Fokus. Dazu soll die Produktvielfalt des Einzelhandels in Weißwasser noch in der Vorweihnachtszeit in einer Ausstellung in einem leer stehenden Ladenraum präsentiert werden. Interessierte Einzelhändler können sich melden, müssen sich aber beeilen. Meldeschluss ist bereits heute.

Kontakt: mail@perspektiven-weisswasser.de oder unter 03576 265-302

zur Startseite