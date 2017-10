Neues Leben im alten Jägerhaus Das erste Gebäude der Wachauer Ortsmitte ist fertig. Wer einzieht, ist auch schon klar.

Jägerhaus, Gemeindeamt, Jugendclub: Das Gebäude Hauptstraße 53 in Wachau hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Jetzt wird es vom Heimatverein genutzt. © Thorsten Eckert

Rechts der Parkplatz, links der Schlossteich, davor verläuft die Wachauer Hauptstraße: Das ehemalige Gemeindeamt steht ein wenig abseits und doch mittendrin im Ortszentrum. Jetzt ist das anderthalbstöckige Gebäude als Erstes der neuen Wachauer Ortsmitte fertig. „Fast“, wie Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) sagt. An einer Stelle fehlen noch ein Geländer und andere Kleinigkeiten. Die werden aber in der nächsten Zeit angebracht.

In den vergangenen Monaten haben die Handwerker hier ganze Arbeit geleistet. Eine neue Heizung wurde installiert, genauso neue Elektroleitungen, außerdem wurden Teile des Daches erneuert. Neben den Handwerkern packten die Leute vom Wachauer Heimatverein immer wieder mit an. Denn ihr Verein zieht in das Haus ein. Das geräumige Erdgeschoss soll vor allem als Ausstellungsfläche für die unterschiedlichsten Utensilien genutzt werden. Laut dem Vereinsvorsitzenden Volker Hörrmann soll die Schau aus Exponaten zur Ortsgeschichte bestehen. Dinge, die die Vereinsmitglieder über die Jahre gesammelt haben. Auch historische Schriftstücke sind darunter. Im oberen Geschoss werden unter anderem Büro und Aufenthaltsräume für den Verein untergebracht.

Zur Einweihung Würste vom Grill

Demnächst soll die Einweihung gefeiert werden, zünftig wieder Wachauer Bürgermeister sagt, mit Würsten vom Grill. „Dann erfolgt die offizielle Übergabe an den Verein“, erklärte Veit Künzelmann. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Lange war unklar, wer in das denkmalgeschützte Gebäude ziehen kann. Eventuell, die Freiwillige Feuerwehr, die lange einen Schulungsraum unterhielt. Auch die Unterbringung einer Arztpraxis war im Gespräch. Schließlich erhielt der Heimatverein den Zuschlag.

Überhaupt hat das Haus Hauptstraße 53 eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach Angaben von Volker Hörrmann gehörte es zum Schloss und war das Wohnhaus des Jägers. Jahrzehnte später wurde es dann Sitz der Wachauer Gemeindeverwaltung. Als die nach der Wende in das Gebäude Teichstraße 4 zog, richtete im Obergeschoss die Wachauer Feuerwehr Räume ein. Unten war bis 2010 der Jugendclub untergebracht. Mit der Fertigstellung des Gebäudes Hauptstraße 53 ist der erste Baustein der der Neugestaltung der Ortsmitte geschafft. Neues Gemeindeamt, Umzug der Verwaltung, neuer Dorfplatz, Sanierung des Freibades, Abriss des Feuerwehrgebäudes – alles das soll in den nächsten Jahren noch folgen. Zwei Millionen Euro gibt der Freistaat. Die Summe wird über die Sächsische Aufbaubank (SAB) über das Förderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“ ausgezahlt. Die Gemeinde legt den gleichen Anteil obendrauf.

