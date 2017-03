Neues Leben für die Innenstadt Die Stadt Königsbrück hat jetzt die Besitzer von leer stehenden Geschäften angeschrieben.

In der Königsbrücker Innenstadt soll die Zahl leerstehender Geschäfte geringer werden. © Matthias Schumann

Die Stadt Königsbrück will Immobilienbesitzer in ihrem Bemühen unterstützen, leer stehende Läden wieder in Nutzung zu bringen. Mitarbeiter des Rathauses haben deshalb nun Hauseigentümer in der Stadt angeschrieben. „Wir stellen darin unter anderem die Frage, ob wir mögliche Mietinteressenten weitervermitteln dürfen“, sagte Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU) jetzt im Stadtrat. Die Initiative Lebendiges Königsbrück, die im Stadtrat mit vier Sitzen vertreten ist, hatte zuvor angeregt, eine Bestandsanalyse zum Handel in der Königsbrücker Innenstadt anzufertigen.

Im Gespräch ist darüber hinaus, ein jährliches Treffen aller Gewerbetreibenden von Königsbrück und der Stadtverwaltung zu etablieren, bei dem Ideen für Königsbrück und Umgebung entwickelt werden können. „Wir können auch sehen, wie wir die Veranstaltungen in der Stadt besser nutzen können und das Zusammenspiel von Stadt und Vereinen intensivieren“, sagte Bürgermeister Heiko Driesnack. Die Ansätze und Ideen sollen zunächst unter den Gewerbetreibenden der Stadt besprochen werden. (SZ/pre)

