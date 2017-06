Neues Leben für Bauruinen Der neue Eigentümer hat eine Baugenehmigung für die Häuser, es sollen Wohnungen entstehen.

Die Bauruinen in der Reichsstraße in Weinböhla. © Norbert Millauer

Nachdem Anfang des Jahres ein Käufer für die Bauruinen an der Reichsstraße gefunden wurde, ist nun auch die Baugenehmigung für die Weiternutzung erteilt. Der neue Besitzer will die Rohbauten in einen nutzbaren Zustand versetzen, es sollen 16 neue Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern entstehen.

Mit den Häusern soll auch die Straße saniert werden. Momentan befindet sich hier eine Sandpiste, nach Auskunft der Gemeinde wird der Straßenbau in dem Bereich vorbereitet. Das werde allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). „Damit werden wir auch hier eine ansprechende, städtebauliche Gesamtsituation verzeichnen können.“ Für die Straßenarbeiten erhält die Gemeinde Fördermittel.

Die Häuser stehen seit über 20 Jahren als Rohbauten an der Reichsstraße, zum Ärgernis der Anwohner. Die Gemeinde hätten zahlreiche Anfragen erreicht, so der Bürgermeister. Solange keine Gefahr von dem Grundstück ausgehe, könne diese aber nichts machen. Er bevorzugte den Abriss. Der neue Besitzer folgt jedoch den Ursprungsplänen, die bereits 16 Wohnungen vorsahen.

