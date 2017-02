Neues Landratsamt, neue Hoffnung für Konditor Mit der Erweiterung der Behörde kommen mehr Mitarbeiter nach Görlitz. Das soll die obere Berliner Straße beleben.

Konditor Heiko Kretschmer vor seinem Geschäft an der oberen Berliner Straße: Er hofft auf mehr Kundschaft aus dem neuen Landratsamt.Kommentar: Gute Aussichten für die obere Berliner © pawel sosnowski/80studio.net

Sollte sich die Geduld am Ende doch noch bezahlt machen? „Ich hoffe doch!“, sagt Heiko Kretschmer. Lange Jahre habe er nun an der oberen Berliner Straße ausgeharrt, schildert der Konditor. „Wir sind ja hier sozusagen allein auf weiter Flur“, schmunzelt er. Dass nun der Landkreis, das künftige Landratsamt, sein unmittelbare Nachbar wird – er sieht es eher pragmatisch. „Bisher hat uns das Landratsamt an der Bahnhofstraße keinen nennenswerten Kundenzuwachs beschert“, sagt der Konditor. Trotzdem sei er guter Hoffnung, dass sich das in Zukunft ändert. Heiko Kretschmer setzt auf den Besucherverkehr, der mit dem neuen, größeren Landratsamt zu erwarten ist.

Und vielleicht auch mit Kundschaft, die in künftigen Geschäften auf der oberen Berliner Straße einkaufen. Denn der Landkreis hat angekündigt: Die Erdgeschosse der Häuser 39 bis 41 auf der Berliner Straße sind für Geschäfte, Gastronomie vorgesehen. „Wenn dann noch das Senckenberg-Museum mit seinem geplanten Zentrum auf der anderen Seite einzieht, sieht es doch für uns gar nicht schlecht aus“, sagt Heiko Kretschmer.

Das Görlitzer Rathaus hält sich in der Bewertung noch ein wenig zurück. „Es gibt noch keine Architektenvorschläge, die der Denkmalschutz beurteilen könnte. So weit ist das ganze Verfahren noch nicht“, sagt Bürgermeister Michael Wieler, der zugleich im Kreistag für die Bürger für Görlitz sitzt. Der Landkreis beschließe im März und schreibe dann die Planung aus. „Diese Fragen werden sich somit erst im kommenden Jahr stellen.“

Neben dem oberen Teil der Berliner Straße ist die Salomonstraße von den Veränderungen betroffen. In Zukunft, so plant es der Kreis, gibt es eine Verbindung zwischen den beiden großen Straßen, einen Parkplatz dazwischen. Schräg gegenüber dem Altbau 10 bis 12 auf der Salomonstraße schwingt ein Herr auf dem Fußweg seinen Besen. Namentlich genannt werden möchte er nicht. „Es wäre natürlich schön, wenn in die Häuser wieder Leben einziehen würde“, sagt der Straßenfeger. Und er hofft, dass gerade beim Altbau 10 bis 12 sorgfältig saniert wird. „Am besten wäre es doch, wenn die Namenszüge wie Hut Herber und Stoff König erhalten bleiben“, findet er.

Links zum Thema Kommentar: Gute Aussichten für die obere Berliner

Für die Erweiterung des Landratsamtes im Quartier Bahnhofstraße, Berliner Straße, Salomonstraße wurde eine städtebauliche Studie entwickelt, so Hartmut Wilke. Dafür habe es ein gemeinsames Ziel von Landratsamt und der Stadtverwaltung gegeben. „Ein Planungsbüro arbeitete an dieser Studie in enger Abstimmung mit dem Landratsamt und der Stadtverwaltung einschließlich des Sachgebietes Denkmalschutz. Das Landesamt für Denkmalpflege war ebenfalls darin einbezogen“, sagt der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung.

Die Stadt Görlitz schätze die beabsichtigte Erweiterung des Landratsamtes positiv ein. „Es werden weitere hochwertige Arbeitsplätze in der Stadt entstehen, lange leer stehende Liegenschaften werden eine nachhaltige Nutzung erhalten, die Mitarbeiter selbst wie die Besucher des Landratsamtes werden zur Belebung der zentralen Lage am Bahnhof und rund um die Berliner Straße beitragen

. Der Landkreis verwirklicht im Grunde eine Idee, die der Immobilienentwickler Nettekoven schon vor Jahren versucht hatte, umzusetzen. Der wollte damals ein Einkaufszentrum bauen, das mehrere Häuser an der Berliner Straße und der Salomonstraße verbinden sollte. Doch kam er in Schwierigkeiten, bevor das Vorhaben wirklich spruchreif wurde.

So oder so: Für Heiko Kretschmer steht derweil fest: Er bleibt mit seinem Geschäft an der oberen Berliner Straße. „Wir haben unsere Stammkundschaft und sind damit eigentlich ganz zufrieden“, sagt er. Wenn es mit dem neuen Landratsamt mehr Kunden geben sollte, wäre es eine gute Entwicklung. „Aber ich habe nicht vor, noch weitere Filialen aufzubauen“, lacht Heiko Kretschmer. Er bleibe der Berliner Straße treu.

zur Startseite