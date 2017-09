Neues Kulturzentrum eröffnet Der Treffpunkt in der Telux in Weißwasser hat am Sonnabend erstmals Besucher empfangen. Bis dahin war es allerdings eine echte Herkulesaufgabe.

Mehrere Generationen beschäftigen sich zugleich im Kleinen Saal des soziokulturellen Zentrums am Tag der offenen Tür mit dem Bemalen von Gläsern. © Rolf Ullmann

Gisela Krüger schüttelt ungläubig den Kopf. Während sie durch die Räume des soziokulturellen Zentrums auf dem Gelände der ehemaligen Telux-Glasfabrik geht, kann sie es kaum glauben. Sind das wirklich dieselben Räumlichkeiten, die sie vor einem Jahr im verwahrlosten Zustand mit all dem Müll während einer Führung gesehen hat? Die Eindrücke ihres Rundgangs fasst die Rentnerin in die zwei Worte: einfach toll. Ihrem ersten Besuch werden gewiss noch viele weitere folgen. Denn sie gehört zu den sechs Senioren, die gemeinsam im Zirkel „Der flotte Pinsel“ ihrer Leidenschaft, dem Malen, frönen.

Das Zentrum bietet ihnen ab sofort ein Domizil, wenn sie sich, wie bisher, jeden Dienstag treffen. „Wir sind Christian Klämbt sehr dankbar, dass er uns auf unsere Anfrage sehr schnell eine geeignete Räumlichkeit angeboten hat“, sagte Gisela Krüger. Als Vorsitzender des Vereins Mobile Jugendarbeit und Soziokultur verfolgt Christian Klämbt gemeinsam mit seinen Mitstreitern das Ziel, möglichst vielen Vereinen und Altersgruppen die Möglichkeit zu geben, sich hier im Zentrum ein neues Domizil zu schaffen. So erhielt er bereits eine Anfrage des Stadtchores Weißwasser, der hier proben und auch auftreten möchte. Auch der Wanderverein hat sein Interesse an Räumen im neuen Kulturzentrum angemeldet.

Gisela Krüger und ihre Mitstreiterinnen waren am vergangenen Sonnabend nicht die einzigen, die die Möglichkeit eines Tages der offenen Tür nutzten. Viele Neugierige kamen – und staunten. Der Weg bis zur Eröffnung war ein steiniger, vielmehr oft ein staubiger. „Wir haben am Freitagabend erst gegen 22 Uhr den Wischmopp aus der Hand gelegt und bereits am Sonnabendvormittag wieder danach gegriffen“, so Klämbt am Sonnabendnachmittag. Sein Dank gilt an diesem Tag auch den zahlreichen Firmen in und um Weißwasser, die das Projekt materiell sowie personell unterstützten. Für Anna Zipps, Prokuristin im StattRand, bildet das Zentrum die zur Realität gewordene Leidenschaft von Leuten, die hier mit großem Engagement und viel Herzblut ihr Ziel erreicht haben. Am späten Nachmittag erfolgte dann noch die Eröffnung der Hafenbar und somit auch die Erläuterung, welche Bedeutung sich hinter diesem Namen verbirgt. Der Name leitet sich aus der Bezeichnung für die Behälter, in denen das Glas in der Hütte geschmolzen wurde, ab. Ein Wandgemälde verdeutlicht dies. Aha.

