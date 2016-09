Neues Kriegerdenkmal

Seit einigen Wochen können Passanten an der Saxoniastraße das neue Kriegerdenkmal sehen. Der Künstler Hannes Hein hat dafür mit Schülern aus der 36. Oberschule und Löbtauer Senioren Infotafeln gestaltet. Die setzen sich mit dem Thema Krieg auseinander. Hintergrund ist der napoleonische Krieg in Sachsen. Am 20. Oktober wird die Stätte offiziell eröffnet. Der Inhalt der Tafeln wechselt ständig. Hier werden Bilder und Texte gezeigt. (SZ/acs)

