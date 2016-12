Neues Konzept und neuer Laden Die Radeberger Glas-Gestalterin Steffi Kunath hat ihr Geschäft „Facettenreich“ an der Hauptstraße geschlossen. Im Februar werden die Türen aber wieder aufgehen. Andere allerdings.

Glas-Gestalterin Steffi Kunath musste aus gesundheitlichen Gründen ihr Geschäft „Facettenreich“ an der Hauptstraße im Herzen Radebergs schließen. Aber schon im Februar geht es weiter. Mit neuem Konzept in einem neuen Geschäft. © Bernd Goldammer

Glück und Glas, wie leicht bricht das. Wer weiß das besser, als die Radeberger Glaskünstlerin Steffi Kunath. 2013 eröffnete sie ihr Glaskunst-Geschäft Facettenreich an der Radeberger Hauptstraße, mitten im Stadtzentrum. Doch vor wenigen Tagen hat sie es schließen müssen.

Ein Schritt, der ihr natürlich schwergefallen ist. Aber ein Schritt, der einfach sein muss, sagt sie. Grund: Ein schwieriger Bandscheibenvorfall zwingt die junge Frau zu Einschränkungen. Nach dieser Diagnose hatte Steffi Kunath zwischenzeitlich sogar über ihre gesamte berufliche Zukunft nachdenken müssen. Auch ein geliebter Beruf darf nicht in dauerhafte Krankheit führen, ist sie überzeugt. Allein ist sie in diesen schweren Tagen zum Glück nicht gewesen. Ihre Familie hat sie nach besten Kräften unterstützt. Und so wird es bleiben, was ihr auch in Sachen Beruf hilft. „Manchmal hilft ein Perspektivwechsel, um verbleibende Möglichkeiten besser zu erkennen“, ist Steffi Kunath überzeugt. Und das heißt: Sie wird der Hauptstraße, der Einkaufsstadt Radeberg erhalten bleiben. Mit neuem Konzept und neuem Geschäft!

Steffi Kunath wird ein neues Glasstudio eröffnen. Schon ab Februar. Und das neue Geschäft ist zudem nur wenige Meter von ihrem bisherigen entfernt. Die Glaskünstlerin wird sich einschränken. Auf kleinerer Verkaufsfläche konzentriert sie sich künftig noch mehr auf Glasveredlung durch Glasgravuren. „Ich habe natürlich eine bestimmte Anzahl von Rohgläsern vorrätig, aber meine Kunden können mir jederzeit natürlich auch gern eigene Gläser bringen, die ich für sie weiterbearbeiten kann“, beschreibt sie. Und verrät, dass sie ihre Schleifmaschine gleich so aufbauen wird, „dass mir die Vorübergehenden auf der Hauptstraße durch die Schaufensterscheibe bei der Arbeit über die Schulter schauen können“.

Geschenke für besondere Anlässe

Steffi Kunath wird also auch weiterhin einmalige, individuelle Geschenke aus Glas gravieren. Für besondere Anlässe zum Beispiel. Für Betriebsjubiläen, runde Geburtstage, Hochzeiten oder Geburten – „es ist auch immer spannend, zu erfahren, wofür meine Kunden die Gläser brauchen“, sagt sie – und kann auch wieder lächeln. Unikate aus Glas halten die Erinnerungen an besonders schöne Momente sehr lange wach. Steffi Kunath bearbeitet Vasen und Gläser. Sie graviert aber auch Glaspokale für unterschiedlichste Sportarten. Hier kommen Erfahrung und Begabung zusammen. Und für die Verkaufskultur auf der Hauptstraße wird das sicher auch ein Zugewinn sein. Die Straße, die ja Radebergs Haupteinkaufsstraße ist, wird durch die “Schaugraviererei“ noch ein Stück erlebnisreicher werden. Und das passt dabei auch punktgenau nach Radeberg! Schließlich gehörte Glasherstellung in vielen Facetten zur Radeberger Industriegeschichte.

Steffi Kunath hat den Schock ihrer Erkrankung überwunden. Sie hat ihre Zukunft angenommen. Eine Tür geht zu und eine andere geht auf, sagt sie.

