Neues Konzept für Einsätze der Tunnel-Wehren

Am 13. Februar dieses Jahres verursacht ein Falschfahrer einen Unfall auf der Autobahn 4 nahe Kodersdorf. Bei solchen und anderen Einsätzen rund um den Tunnel Königshainer Berge kommen zunächst immer die Feuerwehren von Kodersdorf und Waldhufen zum Einsatz. © Archivfoto: Jens Trenkler

Kodersdorf. Glassplitter rieseln nach unten auf die Grundstücke. Oben hängt ein Fahrzeug über die Straße hinaus. Flammen züngeln und Rauch wabert umher. So passiert im Februar dieses Jahres bei einem Unfall auf der Autobahn 4. Direkt untendrunter befinden sich die Grundstücke von Anwohnern. Wenn an der Stelle etwas auf der Autobahn 4 oder im Tunnel Königshainer Berge passiert, sind es immer die Kameraden aus Kodersdorf und Waldhufen, die ausrücken. Wie kann das noch besser ablaufen? Brauchen sie spezielle Technik? Was fehlt ihnen für Einsätze?

Damit neue Technik angeschafft werden kann, braucht es einen sogenannten Brandschutzbedarfsplan. Das ist zunächst einmal Routine, erklärt Kodersdorfs Bürgermeister René Schöne (CDU). Etwa aller fünf Jahre soll dieses Konzept überarbeitet werden. Und in den vergangenen fünf Jahren hat sich vieles in Kodersdorf verändert, das im Bereich Brandschutz gefährlich werden kann. Zunächst spielt der Tunnel eine wichtige Rolle darin. Denn der macht es erforderlich, dass die Feuerwehren in Kodersdorf und Waldhufen spezielle Technik haben müssen, die sie sonst nicht bräuchten. „Wir haben die Besonderheit Tunnel und damit andere Gefahrenpotenziale“, sagt René Schöne. „Und auch einen gestiegenen Anspruch im Gewerbegebiet.“ Dort haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Firmen angesiedelt. Mehr Unternehmen bedeuten mehr Gefahr und mögliche Szenarien, bei denen die Feuerwehr zum Einsatz kommt.

All das soll nun analysiert werden. Fast 10 000 Euro kostet dies. Drei Viertel davon bekommt die Gemeinde Kodersdorf erstattet. Rund 2 500 Euro muss sie aus eigener Tasche zahlen. Weil diese Analyse noch in diesem Jahr erstellt werden soll, haben die Gemeinderäte direkt ein Unternehmen dafür bestimmt. Die Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig wird dies übernehmen. Eben wegen der vielen Besonderheiten in Kodersdorf – zum Beispiel dem Tunnel Königshainer Berge und dem stetig wachsenden Gewerbegebiet – rät die Brandschutzbehörde des Landkreises Görlitz, den Plan und die Situation vor Ort von einem externen Unternehmen analysieren zu lassen. Das Leipziger Unternehmen hat im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr bereits eine Analyse zur Einsatzbereitschaft für den Tunnel erstellt, erklärt René Schöne. Sonst wären die Kosten bei Weitem höher, weil diese Analyse bei einem anderen Anbieter zusätzlich erstellt werden müsste. Das Leipziger Unternehmen kann also auf bereits vorhandene Daten zurückgreifen.

Ähnlich soll es in Horka laufen. Auch dort haben sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung dazu entschlossen, den Brandschutzbedarfsplan weiterzuführen. Etwas mehr als 7 000 Euro kostet das. Auch hier werden drei Viertel gefördert, sodass die Gemeinde lediglich rund 1 755 Euro zahlen muss. „Ich würde großen Wert darauf legen, dass das gleiche Büro wie in Kodersdorf beauftragt wird“, sagt Gemeinderat Hartmut Leppin. „Weil es viele Parallelen gibt und ein Zusammenschluss langfristig denkbar ist.“ In der nächsten Sitzung wird ein Unternehmen beauftragt, sagt Bürgermeister Christian Nitschke (CDU).

Auch die Horkaer Feuerwehr kommt im Tunnel zum Einsatz. Allerdings erst, wenn Rettungskräfte nachgefordert werden. „Der größte Gegner bei Einsätzen im Tunnel ist die Zeit“, sagt Kreisbrandmeister Peter Eichler. Selbst die Wehren aus Kodersdorf und Waldhufen, die am nächsten dran sind, benötigen zwischen zehn und 15 Minuten bis zum Einsatzort. Und je länger es dauert, bis die Kameraden vor Ort sind, desto kritischer wird es.

2016 hat es bisher zwei Einsätze im Tunnel gegeben, erklärt Sprecherin Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Einmal ist an einem defekten Fahrzeug Betriebsmittel ausgetreten, einmal hat es einen Fehlalarm bei Bauarbeiten im Tunnel gegeben.

An das Bauwerk werden auch besondere Anforderungen beim Brandschutz gestellt. Zum Beispiel muss Funk für die sogenannten BOS-Dienste vorhanden sein, damit die Einsatzkräfte miteinander kommunizieren können. Außerdem ist vorgeschrieben, dass es aller 150 bis 200 Meter Stellen gibt, an denen Löschwasser entnommen werden kann. Sobald die Analyse vorliegt, können weitere Maßnahmen geplant werden, wie Einsätze im Tunnel noch sicherer ablaufen können. Auch werden Teile des 3,3 Kilometer langen Bauwerks in nächster Zeit umgebaut, um auf dem neuesten Stand zu sein.

