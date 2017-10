Neues Konzept für den Weihnachtsmarkt Der Markt wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Dadurch werden einige Probleme gelöst.

Das Weihnachtsliedersingen auf dem Weihnachtsmarkt soll es auch in diesem Jahr wieder geben. Dieser Teil des Marktes an der Commerzbank wird als „Adventsmarkt“ an den drei ersten Adventswochenenden geöffnet sein. In der Woche ist er geschlossen. © DA-Archiv/André Braun

Es ist der 155. Weihnachtsmarkt und er soll anders werden als die davor. „Wir haben uns mit den Kritiken und Erfahrungen der vergangenen Jahre auseinandergesetzt und überlegt, was wir ändern können“, sagte Angela Petzold vom Döbelner Kulturamt. Die anderen, das sind Lars Lemke als Mitveranstalter des Weihnachtsmarktes, der Stadtwerbering und die Stadtwerke als weitere Partner. Herausgekommen ist ein neues Konzept: Der Döbelner Weihnachtsmarkt wird in zwei verschiedene Bereiche unterteilt. Es wird einen „Wintermarkt“ und einen „Adventsmarkt“ mit unterschiedlichen Öffnungszeiten geben.

Im Mittelpunkt steht wieder die Eisarena der Stadtwerke mit Eislaufen, Gaudi und Wettbewerben. Diesen Spaß soll es vom 1. bis 17. Dezember auf dem Obermarkt geben. Direkt vorm Rathaus wird in dieser Zeit an sieben Tagen in der Woche der Wintermarkt betrieben. „Es gibt dort wieder den Stand mit der Feuerzangenbowle, Stände mit Knoblauchbrot, Flammkuchen, Kräppelchen, Rostern und Glühwein“, sagte Lars Lemke, der für die Akquise der Händler zuständig ist.

Die wichtigste Veränderung betrifft den „Adventsmarkt“, also den Teil vor der Commerzbank: Dieser geht diesmal über die ersten drei Adventswochenenden. Er öffnet an den Freitagen, Samstagen und Sonntagen jeweils ab 13 Uhr, sagte Angela Petzold. In der Woche, wenn weniger Besucher kommen, ist er geschlossen.

An den Wochenenden ist auch ein Programm im Festzelt von Lars Lemke geplant. So seien etwa am 8. und 13. Dezember Veranstaltungen mit Livemusik vorgesehen, sagte Lemke. Auf dem Adventsmarkt wird auch die Bühne für Veranstaltungen stehen – und der große Weihnachtskalender, der dann allerdings nur an den Wochenenden geöffnet wird. Die Besucher erwartet wieder ein Programm mit Musik, Tanz und Weihnachtsmannsprechstunde und dem traditionellen Weihnachtsliedersingen.

Auf dem Adventsmarkt wird an den Wochenenden eine wechselnde Händlerschaft eher weihnachtstypische Artikel anbieten. „Damit wollen wir die Attraktivität steigern. Dort werden zum Beispiel handgemachte Sachen angeboten“, sagte Lars Lemke. Auch zwei Stände mit Essen soll es auf diesem Teil des Weihnachtsmarktes geben. In den vergangenen Jahren war es immer schwerer geworden, Händler mit weihnachtstypischen Angeboten nach Döbeln zu bekommen, weil der Umsatz fehlte, sagte Angela Petzold.

Durch das neue Konzept kommen die Betreiber allerdings auch in Konflikt mit dem Weihnachtsmarkt der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt am 1. Dezember. „Der Anschnitt des Riesenstollens wird in diesem Jahr deshalb erst am zweiten Adventswochenende erfolgen“, sagte Angela Petzold.

