Neues Kapitel in der Löbauer Stadtbibliothek Die Einrichtung hat eine neue Chefin. Sie kommt aus Berlin – und lobt die Stadt und ihre moderne Bücherei.

Den großen Lesesaal mag Julia Rasem besonders gern. Sie ist seit Jahresbeginn die neue Leiterin der Löbauer Stadtbibliothek. Die sanierte Einrichtung im historischen Stadthaus findet sie sehr gelungen. © Matthias Weber

Löbau. Hohe, helle Räume und viel Platz für jede Menge Bücher – von ihrem neuen Arbeitsplatz ist Julia Rasem ganz begeistert. Seit Jahresbeginn ist sie die neue Leiterin der Löbauer Stadtbibliothek. Schon seit November 2017 arbeitete die diplomierte Bibliothekarin sich in der Einrichtung ein, bevor sie zum Jahresbeginn die Leitung übernahm. Nach der Sanierung war die Stadtbibliothek im Stadthaus am Altmarkt vor einem Jahr wieder eröffnet worden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet auch die neue Leiterin. „Die Bibliothek ist richtig schön geworden, ich mag vor allem die hohen Räume. Den alten Zustand kenne ich aber nur von Bildern.“ Denn Frau Rasem ist ganz neu in der Gegend. Sie stammt aus dem Schwarzwald, lebte in Köln und Berlin. Jetzt, für den neuen Job in Löbau, hat sie eine Wohnung in Görlitz bezogen. „Sonst wäre der Kulturschock doch etwas zu groß gewesen“, sagt sie lachend. Doch die Ruhe auf dem Land tut ihr durchaus gut, gesteht sie. „Ich merke jetzt so langsam, wie der Großstadtstress von mir abfällt.“ Und: Die Landschaft hier ist ja großartig, sagt die Neu-Oberlausitzerin. Jetzt freut sie sich auf den Frühling, um die Stadt noch mehr kennenzulernen – zum Beispiel bei einem Spaziergang durch Löbaus historische Gassen. „Jetzt ist es mir dafür einfach noch zu kalt“, sagt die neue Bibliotheksleiterin.

Mit dem Wechsel in die Oberlausitz bot sich für Julia Rasem auch die Möglichkeit, wieder in ihrem Beruf als Bibliothekarin zu arbeiten. Denn in den vergangenen Jahren in Berlin war sie in einem Wirtschaftsunternehmen im Kundenservice tätig, wie sie erzählt. „Im Grunde hat der Bibliothekar-Beruf ja auch ganz viel mit Kundenservice zu tun“, so Frau Rasem über ihren Job. Zu ihrem Beruf hat sie ihre Tante inspiriert. „Ich komme aus einem ganz kleinen Ort im Schwarzwald“, erzählt die 36-Jährige. „Da gab es keine Bibliothek.“ Aber ihre Tante, erzählt sie, sei Bibliothekarin gewesen. So bekam sie Einblick in den Beruf und entschied sich nach dem Abitur zu einem Studium in dieser Richtung. „Viele Fachhochschulen gab es damals nicht, die diese Studienrichtung angeboten haben. In Köln wurde ich gleich angenommen“, erläutert sie, wie es sie nach dem Abi zum Studium in die nordrhein-westfälische Großstadt verschlug. Später, nach dem Studium, zog sie nach Berlin, wo sie in den vergangenen Jahren lebte. „In den letzten 15 Jahren bin ich sozusagen einmal quer durch die Republik gezogen – und jetzt in Löbau gelandet.“ Die Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft (Kuweit) als Träger suchte einen Diplom-Bibliothekar für die Leitung der Einrichtung, hatte die Stelle ausgeschrieben.

Die Löbauer Einrichtung steht im Vergleich gut da, schätzt Julia Rasem ein. Kennzahlen besagen, dass eine Bücherei etwa zwei Medieneinheiten pro Einwohner vorhalten sollte, um ein gutes Angebot zu haben. „Das erreichen wir in Löbau mit etwa 30 000 Medien“, so Frau Rasem. Hinzu kommt, dass Nutzer der Löbauer Stadtbibliothek mit ihrem Benutzerausweis auch die Christian-Weise-Bibliothek in Zittau, die Bücherei in Reichenbach und die Fahrbibliothek des Landkreises nutzen können. Das bedeutet, sie können direkt vor Ort in den anderen Einrichtungen Bücher und andere Medien ausleihen. Es ist aber auch möglich, ein Exemplar, das in Zittau vorrätig ist, nach Löbau zu bestellen und dann vor Ort abzuholen. Vier Kollegen arbeiten mit Frau Rasem gemeinsam in der Stadtbibliothek. „Ich bin froh, dass ich auf deren Erfahrung vor Ort zurückgreifen kann“, sagt Frau Rasem.

Eigene Ideen möchte die „Neue“ aber auch einbringen, etwa das Angebot an Veranstaltungen in der Löbauer Bibliothek noch mehr ausbauen. Auftakt soll zum Beispiel ein Bücherflohmarkt sein. Geplant ist er für Mitte April. Ausgemusterte Bücher sollen dann für einen kleinen Obolus angeboten werden. Die Einnahmen sollen bei der Finanzierung des Buchsommers helfen. An der bundesweiten Aktion der Büchereien will sich die Löbauer Stadtbibliothek unter der Leitung von Frau Rasem dieses Jahr beteiligen. Idee des Buchsommers ist, dass Schüler während der Sommerferien eine bestimmte Anzahl an Büchern lesen. Wer das schafft, bekommt ein Zertifikat. „Vom Flohmarkt-Geld könnten wir auch kleine Preise kaufen“, so Frau Rasem.

Geplant ist außerdem auch schon eine Buchlesung: am 13. März mit dem Autor Rainer Böhme, der aus seinem Buch „Mord in Zittau“ liest. Mitte Mai soll es eine Veranstaltung zum Thema Oberlausitzer Sagen und Märchen geben.

Öffnungszeiten Stadtbibliothek: Montag und Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Dienstag und Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 12 Uhr, Mittwoch geschlossen.

zur Startseite