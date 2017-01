Neues Jahr, vier neue Schulen Allein in Pieschen werden drei Schulen gegründet. Sie müssen sich erst einmal ein Haus teilen.

Der Rohbau für den Schulcampus Tolkewitz ist schon weit vorangekommen. In den Winterferien 2018 soll das 62 Millionen Euro teure Projekt fertig sein. © René Meinig

Am Tolkewitzer Schulcampus wird noch gebaut, und die Arbeiten am Pieschener starten erst. Weil die Schülerzahlen steigen und steigen, müssen die zwei Gymnasien und eine Oberschule, die an beiden Standorten einziehen sollen, aber schon in diesem Sommer gegründet werden. Und zwar an anderer Stelle.

Glück, dass der Neubau der 147. Grundschule an der Maxim-Gorki-Straße in Pieschen rechtzeitig fertig wird. Die Räume werden sich die Schulanfänger mit den Fünftklässlern der 145. Oberschule und des Gymnasiums Pieschen teilen. Das geht, da zu Anfang jeweils nur eine Klassenstufe unterrichtet wird. Die drei frisch berufenen Schulleiterinnen stimmen derzeit ab, wie sie sich in dem 10,8 Millionen Euro teuren Neubau organisieren werden.

Die Zeit bis zum Schuljahresstart nutzen sie außerdem, um die Profile ihrer Häuser zu schärfen. So möchte Kristina-Maria Kühne einen jahrgangsübergreifenden Unterricht in der ersten und zweiten Klasse einführen, Begabungen der Kinder besonders fördern und Elemente der Montessori-Pädagogik übernehmen. Kühne kommt von der Grundschule Reichenberg bei Moritzburg. Derzeit gibt es 50 Anmeldungen. Starten wird die Schule mit drei Lehrern.

Auch die zukünftige Leiterin des Pieschener Gymnasiums hat sich einiges vorgenommen. „Ich habe mich mit der Spezifik des Stadtteils auseinandergesetzt und festgestellt, dass es wie in vielen anderen Städten Patchwork-Familien und Alleinerziehende gibt“, sagt Kerstin Ines Müller. Ihre Schüler sollen im Gymnasium einen stabilen, verlässlichen Lebensraum haben. Außerdem sollen Demokratieerziehung und Konfliktlösungskonzepte wichtige Rollen spielen. Als Profil ab der achten Klasse sind Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften geplant. Die Oberschule Pieschen wird Anne Leitner führen. Die Musiklehrerin könnte sich vorstellen, mit einer Musikschule eine Bandklasse zu gründen, in der jeder Schüler Grundkenntnisse eines Instruments erlernt. Im Sommer 2019 sollen der Pieschener Campus an der Gehestraße fertig sein und Oberschule und Gymnasium umziehen.

Für das Tolkewitzer Gymnasium wird noch nach einem Schulleiter gesucht. Die Schule wird zunächst in das Haus an der Hofmannstraße einziehen, bevor der Campus am alten Straßenbahnhof 2018 fertig ist. In Tolkewitz will die Bildungsagentur das naturwissenschaftliche und das künstlerische Profil etablieren. Anmelden können Eltern ihre Kinder an den Gymnasien und der Oberschule im März, nachdem sie die Bildungsempfehlungen erhalten haben. Schon jetzt sind sie allerdings zu Informationsabenden eingeladen.

Infoabende: Oberschule Pieschen: 9. Januar, 19 Uhr, Robert-Matzke-Str. 14; 147. Grundschule Pieschen: 12. Januar, 19 Uhr, Cottbuser Str. 34; Gymnasium Tolkewitz: 17. Januar, 18 Uhr, Eibenstocker Str. 30 (Erlwein-Gymnasium); Gymnasium Pieschen: 24. Januar, 18 Uhr, Pestalozziplatz 22 (Pestalozzi-Gymnasium).

zur Startseite