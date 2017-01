Neues Jahr mit alten Fragen In Rietschen muss ein Großauftrag erneut vergeben werden. Das passiert der Gemeinde nicht zum ersten Mal.

Blickt Ralf Brehmer in seiner Neujahrsansprache im Saal des Kulturhauses heute zurück oder nach vorne? Im Jahr 2017 soll der Rietschener Ortskern mit Fördergeld aufgehübscht werden. Doch zunächst braucht die Gemeinde ein Planungsbüro für das Projekt. Der Auftrag wird von den Gemeinderäten schon zum zweiten Mal vergeben. © André Schulze

Rietschen will in diesem Jahr sein Zentrum aufwerten. Rund 1,7 Millionen Euro Fördergeld stehen für verschiedene Projekte bereit. Noch fehlt der Gemeinde aber ein Planungsbüro, das die Maßnahme begleitet. Am 6. Februar wollen die Gemeinderäte eine Entscheidung treffen. Sie haben den Auftrag zwar schon einmal im vergangenen Jahr vergeben. Doch ihre damalige Entscheidung ist nach Prüfung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises rechtswidrig gewesen. Denn nicht der formal beste, sondern der günstigste Bieter hat damals den Zuschlag erhalten.

Als Reaktion darauf haben die Rietschener Gemeinderäte lange hinter verschlossenen Türen diskutiert und anschließend die Vergabekriterien verändert. Bei der neuen Vergabe Anfang Februar sollen nun unter anderem der Preis eine größere Berücksichtigung finden und die Referenzen der Planungsbüros weniger ins Gewicht fallen. Letzteren ist zugestanden worden, ihre Angebote nachträglich zu verändern. Das zunächst benachteiligte Büro Wüstenrot aus Dresden wird sein Angebot aufrechterhalten, bestätigt der zuständige Projektleiter Lutz Kirchhefer auf Nachfrage. Die Nettoangebotssumme von rund 113 797 Euro setzt sich maßgeblich aus den notwendigen Personalkosten zusammen. Daran hat sich nichts geändert. In Dresden zeigt man sich enttäuscht von den nachträglich veränderten Vergaberegeln.

Der Fall hat auch deshalb außerhalb von Rietschen für Aufsehen gesorgt, da die Rietschener Gemeinderäte mit der rechtswidrigen Auftragsvergabe an das Unternehmen Sweco, das in Rietschen eine Niederlassung betreibt, einem lokalen Bieter den Vorzug gegeben haben. Der Rietschener Ressortleiter von Sweco ist Helmut Perk und selbst Gemeinderat. Das Unternehmen ist erst im Jahr 2016 umfirmiert worden und hat zuvor Grontmij geheißen. Helmut Perk ist schon vor der Namensänderung Ressortleiter in Rietschen gewesen. Bereits 2015 hat der ehemalige Rietschener Gemeinderat Udo Zange öffentlich kritisiert, dass das ortsansässige Planungsbüro, bei dem Helmut Perk arbeitet, einen Großteil der Aufträge in der Kommune abräumt und Konkurrenten dadurch keine Chancen haben.

Das Dresdner Planungsbüro Wüstenrot ist nicht das erste Unternehmen, das sich über die Vergabepraxis in Rietschen beschwert hat. Bereits 2014 bei der Sanierung des Kulturhauses Fema zu einem deutsch-polnischen Begegnungszentrum wehrt sich die Kamenzer Firma HSKG moderne Haustechnik in erster Instanz erfolgreich gegen eine Benachteiligung. Damals wird ein Nebenangebot der Firma Ingo Schuster Heizung-Lüftung-Sanitär aus Rietschen zunächst gewertet. Dagegen sind die Kamenzer erfolgreich vorgegangen. Den Auftrag erhalten sie dennoch nicht. Denn im zweiten Anlauf seien wiederum ihre Nebenangebote nicht gewertet worden, so Geschäftsführer Hubertus Brisko.

Der spricht damals sogar von unlauterem Wettbewerb. Einen Rechtsstreit aber hat der Unternehmer aus Kamenz bis heute vermieden. Die Anwaltskosten erschienen ihm damals zu hoch. „Ich war bitter enttäuscht und halte mich heute von Rietschen fern. Das ist damals sehr komisch gelaufen“, sagt Hubertus Brisko rückblickend. Ingo Schuster, dessen Unternehmen 2014 den Auftrag schließlich doch für die Bruttoauftragssumme von rund 189 434 Euro erhalten hat, sitzt schon damals im Gemeinderat. Genau wie Helmut Perk, dessen damalige Firma Grontmij, die Ausschreibung betreut hat.

Häufig kommt es im Landkreis Görlitz nicht vor, dass die Kommunalaufsicht Vergaben von Gemeinden oder Städten so wie in Rietschen korrigieren lässt. Die Fallzahl liege pro Jahr selten im zweistelligen Bereich, erklärt Leiter Karl Ilg auf Nachfrage. Eine Statistik darüber werde nicht geführt. Die Kommunalaufsicht setzt darauf, dass die Gemeinderäte und Stadträte mögliche Fehler selbst korrigieren und ist in ihrem Selbstverständnis eher ein Ratgeber, der auf Hilfe zur Selbsthilfe setzt.

Hinweisen werde laut Kommunalamtsleiter Karl Ilg aber nachgegangen. Bestimmte Beschlüsse wie Haushalte müssen ihm und seinen Kollegen ohnehin zur Prüfung vorgelegt werden. Beispielsweise wenn eine Gemeinde einen Vertrag mit einem Gemeinderat abschließt, der über Ausgaben der laufenden Verwaltung hinausgeht. Maßgeblich ist dabei, ob die betroffenen Gemeinderäte Anteile am Unternehmen halten und somit unmittelbar von der Entscheidung profitieren. Wie überall können die Befangenen bei Entscheidungen des Gemeinderates auch in Rietschen nicht mitabstimmen und haben so kein Mitspracherecht.

