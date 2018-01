Neues Jahr beginnt mit Fehlalarm

Der Jahreswechsel ist für die Dresdner Feuerwehr und die Rettungsdienste eine Spitzenzeit. „Dieses Mal ist es im Vergleich zu den letzten Jahren aber relativ ruhig gewesen“, erklärt Feuerwehrsprecher Ralf Schröder. Musste der Rettungsdienst in den 24 Stunden vom Silvester- bis zum Neujahrsmorgen meistens weit über 300-mal ausrücken, so waren es jetzt nur 275-mal. Die Feuerwehr wurde bei 59 Bränden alarmiert, davon bei 53 direkt in der Nacht. In den Vorjahren waren es laut Statistik jeweils über 70. Schließlich sind unsachgemäß eingesetzte Feuerwerkskörper nicht ganz ungefährlich. Und so mussten die Einsatzkräfte in der Silvesternacht 22 Brände von Containern, acht von Unrat und zwölf von Bäumen und Gestrüpp löschen.

Den ersten Feuerwehreinsatz des neuen Jahres hatte eine Brandmeldeanlage drei Minuten nach Mitternacht an der Prager Straße ausgelöst. Glücklicherweise habe es sich jedoch um einen Fehlalarm gehandelt. Während es sonst in dieser besonderen Nacht drei bis vier Balkonbrände gab, war es dieses Mal nur ein Fall, berichtet Schröder. Durch das beherzte Handeln des Bewohners in der fünften Etage am Prohliser Albert-Wolf-Platz konnte das Schlimmste jedoch verhindert werden. Der Mann hatte zum Wassereimer gegriffen und das Feuer gelöscht. So kam die Feuerwehr nur noch zur Nachkontrolle.

In der Polizeidirektion wurden in der Silvesternacht die Kräfte des täglichen Dienstes von 120 Bereitschaftspolizisten unterstützt. In der Einsatzzentrale wurden 311 Vorfälle erfasst. Alarmiert wurde die Polizei unter anderem wegen 32 Körperverletzungen durch Schlägereien und 14 Sachbeschädigungen. So zerstörten Randalierer drei Automaten. Sieben Betrunkene mussten in die Ausnüchterungszelle gebracht werden. Zudem beschlagnahmte die Polizei 400 nicht zugelassene Feuerwerkskörper. Größere Störungen oder gravierende Straftaten habe es aber nicht gegeben.

zur Startseite