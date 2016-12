Neues Institut beschäftigt sich mit dem Altern

Görlitz. Die Hochschule Zittau-Görlitz hat ein neues Forschungsinstitut gegründet. Es ist am Standort Görlitz angesiedelt. Das Institut heißt „Gesundheit, Altern und Technik“ (GAT). Ziel des Institutes ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse über das Altern für die Praxis aufzuarbeiten. Dabei geht es zum einen um das ganz individuelle Altern jedes Einzelnen, zum anderen um gesellschaftliche Alterungsprozesse. Das Institut beschäftigt sich mit Versorgungsstrukturen in Gesundheitswesen und Pflege, technischen Neuerungen, um älteren Menschen, ihren Angehörigen sowie dem medizinischen und Pflegepersonal zu helfen. Angeknüpft wird dabei an die bisherige fakultätsübergreifende Forschungszusammenarbeit wie das Projekt „Vertrauen in Assistenz-Technologien zur Inklusion älterer Menschen“ (VATI).

Zum Institutsdirektor wurde Professor Andreas Hoff gewählt. Er ist Professor für Soziale Gerontologie, forscht in seinen Projekten unter anderem zu den Auswirkungen einer immer älter werdenden Gesellschaft. Für eine Stadt wie Görlitz fordert Prof. Hoff beispielsweise gute Lebendbedingungen für Alt und Jung. (SZ)

