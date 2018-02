Neues Infoheft über Freital Die Broschüre liegt ab sofort in allen Rathäusern und an anderen Orten kostenlos aus.

Die Broschüre liegt unter anderem im Rathaus in Potschappel aus. © Andreas Weihs

Freital. Wer wissen will, welche Sehenswürdigkeiten Freital zu bieten hat, welche kulturellen Angebote es gibt und wo man übernachten kann, findet diese Informationen in einem neuen Heft, herausgegeben von der Stadt. Wie das Rathaus mitteilt, liegt die 50-seitige Broschüre ab 5. Februar kostenlos in den Rathausinformationen sowie bei touristischen Anlaufstellen aus. Sie kann zudem über die Internetseite www.freital.de heruntergeladen werden. Das Heft hat eine Auflage von 6 000 Stück und wurde durch Anzeigen finanziert.

„Mit dieser Broschüre möchten wir einen Einblick geben, was die Große Kreisstadt Freital ausmacht – und was sie zu bieten hat. Und das ist, wenn man sich den Inhalt vor Augen führt, eine ganze Menge. Freital hat sich in den vergangenen Jahren beeindruckend entwickelt“, so Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Aus einer altehrwürdigen Bergbau- und Industriestadt sei ein farbenfroher, attraktiver und von Grün durchzogener Ort zum Leben, Wohnen und Arbeiten geworden. „Auf diese Stadt können wir alle stolz sein und ich lade alle Freitaler und ihre Gäste nach der Lektüre dieser Broschüre ein, die Stadt mit eigenen Augen ganz neu zu entdecken.“

In dem Heft finden sich neben den Informationen zu Sehenswürdigkeiten, kulturellen Angeboten und Übernachtungsmöglichkeiten auch Details zu Sport- und Freizeitangeboten, zu Einkaufsmöglichkeiten, zu der Wirtschaft in Freital, zu den Hochzeitsmöglichkeiten, zur Stadtgeschichte sowie zu Behörden, städtischen Einrichtungen und Kirchen. Eine Stadtkarte mit wichtigen Punkten, eine Übersicht der Veranstaltungshöhepunkte und ein Blick auf Ausflugsziele in der Region finden sich ebenfalls in dem Heft. Es wurde zusammen mit der Redaktions- und Verlagsgesellschaft Freital-Pirna, in der auch die Sächsische Zeitung erscheint, erstellt. (SZ)

