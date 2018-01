Neues Hochwasserfrühwarnsystem wird aufgebaut Die Folgen von Starkregen können überaus beträchtlich sein. In Spitzkunnersdorf wurde das sichtbar.

Aufräumen nach dem Hochwasser in Spitzkunnersdorf am 14. Mai: Alle Wohn- und Nebengebäude von Cornelia Specht standen etwa einen Meter unter Wasser. Zurück geblieben ist eine dicke Schlammschicht. © Matthias Weber

Görlitz. In den Monaten Mai, Juni, Juli traten eine Reihe von kleinräumigen konvektiven Starkregen-Ereignissen in Sachsen auf, die teilweise zu kleinräumigen Hochwassern führten.

Lokal können die Folgen solcher Starkregen überaus beträchtlich sein, so wie bei dem verheerenden Ereignis vom 14. Mai. 2017 im Bereich Spitzkunnersdorf/Leutersdorf in der Oberlausitz. Darauf macht das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Sachsen in seinem Jahresrückblick aufmerksam.

Auch die an der Neiße gelegenen Gemeinden sind immer wieder von solchen Niederschlägen betroffen.

Speziell für solche kleinen Einzugsgebiete baut das LfULG derzeit ein neues Hochwasserfrühwarnsystem auf. Darüber hinaus entwickelt es im EU-Projekt „Rainman“ entsprechende Konzepte für ein verbessertes Risikomanagement in der Pilotregion „Oberlausitz“. Hierzu sollen künftig auch Ergebnisse aus dem jüngst gestarteten Forschungsvorhaben zu konvektiven Niederschlägen beitragen.

Ein konvektiver Niederschlag entsteht durch heftige vertikale Luftströmungen bei einer instabilen Luftschichtung der Atmosphäre. Durch die Erwärmung bodennaher Luftmassen bildet sich ein vertikaler Auftrieb mit hoher Kondensation, wenn die aufsteigende Luft einen hohen Feuchtigkeitsgrad aufweist. (szo)

