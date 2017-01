Neues Herz und neuer Geist fürs Großenhainer Land Mit einem Festgottesdienst wurde am Sonntag Pfarrer Konrad Adolph in sein Amt eingeführt.

Superintendent Andreas Beuchel (links) überreichte Pfarrer Konrad Adolph die Ernennungsurkunde. © Klaus-Dieter Brühl

Die Marienkirche war gut gefüllt – rund 250 Besucher zählte man beim Festgottesdienst am Sonntag, mit dem Großenhains neuer Pfarrer Konrad Adolph feierlich in sein Amt eingeführt wurde. Der zeigte sich gerührt vom herzlichen Empfang in der Röderstadt. Und ließ auch in seiner Predigt keinen Zweifel daran, dass er offen ist für all das Neue, das hier auf ihn wartet, nachdem er zehn Jahre lang im Kirchspiel Kreischa-Seifersdorf als Pfarrer tätig war. Die Jahreslosung 2017 „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“ bot sich da als Predigtthema geradezu an.

Der Zauber, der nach dem Dichterwort jedem Neuanfang innewohnt, berührt dabei beide Seiten: den Pfarrer wie auch die ihm anvertrauten Gemeindeglieder. Und das sind nicht wenige: Fast 4 000 Christen im Kirchspiel Großenhainer Land werden von den Pfarrern Detlef Pohl, Sarah und Sebastian Zehme und nun auch von Konrad Adolph seelsorgerisch betreut. Eine Herausforderung, wenn man die Entfernungen im Kirchspiel bedenkt. Deshalb war das Ende der Vakanz von allen Beteiligten herbeigesehnt worden. Jedenfalls ließ der Gottesdienst erkennen: Man freut sich aufeinander, und so kann die Arbeit beginnen. Mit neuem Herz und frischem Geist.

