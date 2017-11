Neues „Herz“ für den Pflegeaufzug Im Seniorenzentrum wird gerade die Technik des großen Aufzuges erneuert. Auch das Inventar zeigt erste Alterserscheinungen.

Jörg Heise von der Firma Otis erneuert die Technik im Schaltschrank des Pflegeaufzuges. Viel Elektronik ist nötig, damit der Fahrstuhl im Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“ zuverlässig funktioniert. Darauf sind Bewohner und Pflegepersonal angewiesen. Deshalb werden die Anlagen regelmäßíg gewartet und wie jetzt gerade turnusmäßig erneuert. © André Braun

Leisnig. Im Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“ in Leisnig werden Handwerker in der nächsten Zeit immer häufiger zum alltäglichen Bild gehören. Die Pflegeeinrichtung kommt – genau wie ihre Bewohner – in die Jahre. Seit der Eröffnung im Jahr 1995 sind eine Reihe von Dingen überhaupt noch nicht erneuert worden. Die sollen jetzt nach und nach ausgetauscht werden, kündigt Geschäftsführerin Silke Busch an.

Derzeit ist das Heim an der Jahnstraße der Arbeitsort von Technikern einer Aufzugsfirma. Sie tauschen sämtliche technischen Teile des großen Aufzuges aus. Mit diesem gelangen Patienten auch mit Pflegebetten von einer Etage zur anderen. Weil der Fahrstuhl für die Erneuerungen außer Betrieb ist, ist auch die Nutzung dieses Aufzuges eingeschränkt. In dieser Woche allerdings wollen die Fachleute ihre Arbeiten beenden. Dann haben sich die Einschränkungen für Bewohner und Personal erledigt. Sie konnten zwischenzeitlich den zweiten, allerdings kleineren Aufzug nutzen.

Im vergangenen Jahr hat die Heimleitung die Modernisierung der Pflegebäder fortgeführt, die jetzt ein gemütliches Ambiente ausstrahlen. Außerdem wurde in die Heiztechnik investiert, Kessel und Steigleitungen im Mittelbau erneuert. „Für zwei Wohnbereiche konnten wir neue Sitzmöbel anschaffen“, listete Silke Busch den Stadträten beim Vorstellen des Jahresabschlusses 2016 für die gemeinnützige GmbH auf.

Dieses Geschäftsjahr schloss das Unternehmen mit einem größeren Plusbetrag ab als prognostiziert. Das Gesamtergebnis lag bei 70 000 Euro – 26 000 Euro mehr als noch 2015. Diese Entwicklung hat nach Angaben von Silke Busch mehrere Gründe. Das ist zum einen die seit 2012 ständige vollständige Auslastung der insgesamt 78 vollstationären Pflegeplätze. Bei der teilstationären Pflege – der Tagespflege – gibt es noch freie Kapazität. Die acht Plätze sind im Jahresschnitt zu 77 Prozent ausgelastet, was einer Steigerung entspricht. Weiterhin schreibt die Geschäftsführerin das gute Abschneiden der gGmbH auf die Anerkennung höherer Pflegestufen und neuer Pflegesätze seit September 2016 zurück. Damit stiegen allerdings auch die Personalkosten um 24 000 Euro auf insgesamt rund 1,75 Millionen Euro. Denn wegen der Änderungen bei den Pflegestufen wurde mehr Personal zur Versorgung der Bewohner benötigt.

„Auch für 2017 erwarten wir wieder ein positives Jahresergebnis“, stellte die Geschäftsführern den Stadträten als Gesellschafter des kommunalen Unternehmens in Aussicht. Wo das erwirtschaftete Geld eingesetzt werden kann, das darf die Geschäftsführung in Abstimmung mit den Aufsichtsräten in Zukunft selbst entscheiden. Dafür muss nicht jedes Mal der Stadtrat zusammengetrommelt werden. Darüber gab es im Sommer eine Entscheidung.

Groß überlegen muss Silke Busch auf die Frage, wohin das meiste Geld in nächster Zeit fließen wird, nicht: die Instandhaltung der Gebäude und die Modernisierung der 78 Bewohnerzimmer. In manchen stehen noch die Schränke vom Tag der Einweihung vor mehr als 20 Jahren. Die sind nicht kaputt. „Aber durch den täglichen Gebrauch nutzt sich vieles einfach ab“, begründet die Geschäftsführerin. Mit dem Renovieren der Zimmer und dem Erneuern von Tapeten, Belag, Fußböden und Inventar können die Handwerker aber nicht etagenweise und in einem Zug loslegen, sondern nur zimmerweise, wenn eines leer ist. Und viel Zeit haben sie dann dafür auch nicht. Immerhin gibt es eine Warteliste. Nicht jeder der Pflege bedarf, kann sofort im Sonnenblick aufgenommen werden.

Zum Leistungsspektrum der kommunalen Tochtergesellschaft der Stadt Leisnig gehört neben der Pflege auch die Vermietung von acht Wohnungen im Dachgeschoss des Hauses an der Jahnstraße. Darüber hinaus ist Essen auf Rädern im Angebot, wird eine Cafeteria betrieben. Um sämtliche Aufgaben erledigen zu können, beschäftigt die Seniorenzentrum gGmbH 60 Mitarbeiter. „Im Sommer haben zwei Auszubildende zum Altenpfleger begonnen“, so Silke Busch. Auch Praktikanten kann sie einsetzen.

zur Startseite